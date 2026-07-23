Две недели без горячей воды ждут ставропольцев: адреса, где с понедельника 27 июля отключат горячую воду

Пока нет горячей воды, одни идут в сауну, другие - на эффектную фотосессию. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето – время активной подготовки к зиме городских теплосетей. Котельные традиционно останавливают на плановый ремонт, который длится две недели. А это значит, что жители домов, подключённых к этим котельным, на время останутся без горячей воды.

С 27 по 9 августа включительно ремонтные работы затронут котельные в Ленинском, Октябрьском и Промышленном районах краевой столицы. Даем полный список адресов, где с понедельника отключат горячее водоснабжение.

Список адресов, где в Ставрополе не будет горячей воды с 27 июля:

- переулок Гризодубовой, 9а, 19, 27, 37А;

- улица Готвальда, с 1 по 15, со 2 по 6;

- улица Добролюбова, с 4 по 20; с 19 по 33А;

- улица Комсомольская, с 1 по 5А, с 4А по 64;

- улица Ленина, с 74/13 по 208 (четные); с 57А по 133Б (нечетные);

Ставропольцам придется вспомнить как это - греть воду на плите. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- проезд Ленинградский, с 1 по 29, со 2 по 28;

- улица Мира, с 117 по 243 (нечетные);

- улица Московская, с 45 по 91;

- переулок Расковой, 1, 3, 8;

- улица Чкалова, со 2 по 42; с 7 по 33;

- улица Маяковского, с 1 по 15; с 10А по 16А;

- школа № 44;

- гимназия № 12;

- школа № 19;

- лицей № 38.

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