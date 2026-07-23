Понедельник 27 июля будет выходным в Дагестане: республика отмечает День Конституции

Дополнительный выходной - хороший повод побыть с родными. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Дагестана ждут длинные выходные. Республика будет отдыхать в субботу и воскресенье 25 и 26 июля, а также в понедельник 27 июля. Этот день объявлен нерабочим в связи с переносом праздничной даты – Дня Конституции Республики Дагестан. Это один из главных государственных праздников региона, установленный в честь принятия основного закона региона в 1994 году.

День Конституции Дагестана праздник ежегодно отмечается 26 июля. В 2026 году этот праздник выпадает на воскресенье.

«Согласно Трудовому кодексу РФ, если нерабочий праздничный день совпадает с выходным, он переносится на следующий рабочий день», - сообщили в правительстве республики.

В Дагестане День Конституции республики отмечается 26 июля. Фото: соцсети правительства РД

А что делать, если производственный процесс требует присутствия на работе в дополнительный выходной? Законодательство РФ дает четкий ответ.

Вызвать на работу могут тех сотрудников, чья работа связана с непрерывным производственным циклом, экстренными службами, или если присутствие необходимо для предотвращения аварий и катастроф. При этом работодатель обязан оформить вызов приказом.

При этом сотрудник, вышедший на работу в официальный праздничный день, имеет право на двойную оплату (ст. 153 ТК РФ) или отгул.

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