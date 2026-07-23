«В одной части кровли пикник, в другой – туалет»: крыши многоэтажек Ставрополя захватывают руферы

Руферы лезут на крыши ради адреналина и красивых видов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе настоящий бум руферства. Подростки всё чаще забираются на крыши, мусорят, портят кровлю и устраивают пикники на высоте 20 этажа. Как с этим бороться, кто отвечает за безопасность и что грозит нарушителям – об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала директор одной из управляющих компаний Ставрополя Светлана Костюкова.

У любителей забраться на крышу многоэтажек есть свое название – руферы (от английского слова roof – «крыша»). Чаще всего этим увлекаются подростки, которые лезут на крыши ради адреналина и чтобы посмотреть на город. В Ставрополе руферы облюбовали дома высотой от 15 до 25 этажей. Но, как говорят в управляющих компаниях, любование городскими видами с высоты птичьего полета приводит в неприятным последствиям.

«Поднимаются туда подростки. Как правило, все крыши у нас закрыты, выходы на кровлю запираются. Но они умудряются взламывать замки. На кровле они не только любуются видами, но и устраивают пикники, оставляют мусор. В одной части кровли – пикник, в другой – туалет. Все это снимают на видео и выкладывают в соцсети», – рассказала Светлана Костюкова.

Как правило, подростки не думают ни о своей безопасности, ни о последствиях. Они ходят по кровельному ковру – это верхний, достаточно мягкий слой покрытия, который не пропускает влагу в здание – в любой обуви, в том числе на каблуках, роняют тяжёлые предметы, повреждают покрытие. Одна небольшая дыра, пробитая неосторожным движением, осенью может привести к потопу в квартире.

На крыше располагается целый комплекс инженерных систем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ну а если подросток пострадает на крыше, то ответственность может лечь на управляющую компанию. Потому что именно УК обязана обеспечить безопасную эксплуатацию кровли и не допускать сюда посторонних.

«На кровлю вообще выходить никому нельзя. Только специально обученные люди, которые могут там находиться для проведения ремонтных работ», – говорит Светлана Костюкова.

При этом наказание для родителей руферов минимально. Штраф за ненадлежащее воспитание составляет всего 500 рублей. Поэтому, по словам директора УК, «пока гром не грянет», проблему всерьёз не воспринимают.

«Когда мы обращаемся к родителям, бывает, что они используют служебное положение, угрожают управляющей компании. Вместо нормальной реакции требуют доказательства. Приходится обращаться в полицию», – рассказала Костюкова.

Однако даже если подростка поставят на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних, это повлияет на его будущее только в том случае, если он планирует поступать в военное училище или на службу в правоохранительные органы.

Ещё одна проблема – вандализм. Подростки разрисовывают фасады домов, подъездные двери, информационные стенды, ломают лавочки и детские качели.

Наказать вандалов можно. Например, если вы их поймали за руку, у вас есть доказательства, можно подать гражданский иск, оценить стоимость восстановительных работ и взыскать деньги через суд. Но если автор рисунков не найден, ремонт оплачивается из средств, собранных на содержание дома. Это бьёт по карману всех собственников.

Приводить в порядок фасады придется за счет жильцов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управляющие компании устанавливают камеры и вызывают полицию. Но, признаются специалисты, это не всегда помогает. Камеры ломают, а полиция не всегда может оперативно найти нарушителей.

«Мы не можем приставить человека к каждой двери на кровлю. Поэтому просим жителей быть внимательными и сообщать о подозрительных действиях».

Поэтому жителям советуют фиксировать факты вандализма на фото и видео и сообщать в полицию даже мелкие правонарушения. И помнить: за каждым испорченным фасадом, сломанной лавочкой или взломанной дверью на кровлю стоят реальные деньги жильцов. А главное – безопасность. И если не остановить подростков сегодня, завтра это может привести к трагедии.

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