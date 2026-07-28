«Родила в туалете, он упал в унитаз»: полицейские четыре месяца искали женщину, которая выкинула младенца на свалку Хасавюрта

Следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу. Фото: СУ СКР по РД

Шокирующая история началась весной этого года. 26 марта на мусорной свалке «Аркабаш» (это один из микрорайонов Хасавюрта) нашли мертвого новорожденного мальчика. Тельце ребенка было завернуто в темное платье. Зверское преступление шокировало всех. Чтобы скорее найти мать младенца, полиция даже объявила вознаграждение – 500 000 рублей за любую информацию, которая поможет следствию.

«Не было ни одной зацепки, но сотрудники УУР МВД Дагестана, совместно с экспертами-криминалистами ЭКЦ МВД Дагестана и полицейскими Хасавюрта, сделали невозможное возможным», – рассказали в МВД Дагестана.

Полицейские вышли на след подозреваемой, а уже спустя четыре месяца задержали ее в Астрахани. Это 26-летняя жительница Хасавюрта. Женщина рассказала, как все было. История банальна и стара как мир. Встречалась с мужчиной, любовь, страсть, внезапная беременность. Когда узнала, что будет ребенок, испугалась, решила никому не говорить.

«Не думала, что дойдет до этого. Знаю, от кого ребенок, отец не в курсе, я никому не говорила», – плача, признается женщина.

Она живет с родителями и сестрой, воспитывает маленькую дочку. О беременности в семье никто не догадывался – скрыть живот в свободной одежде, которую в республике носят многие женщины, не составляет труда.

Когда почувствовала схватки, пошла в туалет. Здесь и родила сына. На учете в женской консультации будущая мама не стояла, врачам не показывалась, поэтому на вопрос следователя: «Какого возраста был ребенок?» отвечает неуверенно: «То ли девяти, то ли восьмимесячный».

«Я его родила, он упал в унитаз. Взяла его, укутала в платье. Даже не помню, как все было, была в шоковом состоянии. Боялась, что меня и дома спалят», – рыдает женщина.

Сверток она упаковала в пакет и в этом же пакете вынесла на свалку. Близкие все также ничего не знали, а новоиспеченная мать старалась вести себя как обычно, будто ничего не произошло.

Сразу после родов женщина вынесла новорожденного на свалку. Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

«В настоящее время с участием подозреваемой проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СКР по Республике Дагестан.

Женщине предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ – «Убийство матерью новорожденного ребенка». Эта статья относится к категории преступлений с относительно мягким наказанием: максимальный срок, который грозит подозреваемой, – до пяти лет лишения свободы.

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