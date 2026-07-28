В горах медведи чувствуют себя полноправными хозяевами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Путешественница из Казахстана Яна, которая в одиночку проходит Кавказскую тропу, столкнулась на маршруте с медведицей и медвежонком. Встреча произошла неожиданно, медведи сидели прямо на дороге. Девушка наткнулась на них, когда вышла из-за поворота.

«Заворачиваю, а из-за поворота и тут идут две жопки. Я полезла за телефоном, а в это время на меня поворачивается мамка. Ну я и прорычала, а она помчалась прочь с малышом», - пишет Яна в соцсетях.

Рычала девушка грозно и от души, медведи явно не ожидали такого отпора и предпочли ретироваться. В соцсетях комментаторы оценили и самообладание путешественницы, и её чувство юмора:

«Судя по первому крику, это они ещё хорошо отделались, пусть спасибо скажут», «Медведи за подмогой побежали», «А можно какой-то мастер-класс по АААА-ГААА, а то у меня только ВЯЯЯЯЯ получается», «Не волнуйся, они не вернутся. Я как услышала тебя, в доме запахло страхом».

Соло-путешественница встретила медведей на Кавказской тропе Видео: @yana_bezverkhnyaya

Кавказская тропа - один из самых амбициозных пеших маршрутов России. Она начинается в Дербенте, проходит через все регионы Северного Кавказа и заканчивается в Сочи. Её протяжённость - более 2700 километров. Многие туристы проходят её в одиночку, ведя путевые дневники в соцсетях.

Идея создать Кавказскую тропу как единую сеть маршрутов появилась в 2021 году. За это время проект вырос из простой инициативы в полноценную туристическую систему, которая уже привлекла больше 10 тысяч любителей пеших походов.

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