Град и сели обрушились на несколько районов. Фото: соцсети очевидцев

На Северную Осетию обрушилась стихия. Вечером 23 июля в нескольких районах республики шли сильные дожди и крупный град. На горные селения сошли сели, повредившие инфраструктуру. Виной всему суперячейковая гроза – самый опасный вид бурь.

Страшные кадры присылают жители Алагирского района республики. Сильный град покрыл всю землю: на видео очевидцев крупные куски льда размером со сливу. Стихия повалила деревья, оборвав листья и ветки. Все дороги оказались покрыты оборванной зеленью. Также о граде сообщили жители Пригородного района. Они рассказали, что пострадали села Саниба и Дзуарикау.

«В районе Санибы и Дзуарикау прошел град. Повреждений инфраструктуры и отключений не зафиксировано — всё в штатном режиме. Ситуация находится под контролем», – сообщили в минЖКХ Северной Осетии.

Сель размыл дороги и водопровод в селе. Фото: соцсети очевидцев

От осадков сильно пострадали высокогорные населенные пункты. Так, дождь размыл грунт и наполнил русла рек. Сильный сель сошел на селение Камата в Дигорском ущелье. Грязекаменный поток повредил водопровод и дорожное полотно.

«МинЖКХ держит ситуацию под контролем. На место уже направлены специалисты Водоканала — в ближайшее время повреждения на водопроводе будут устранены», – рассказали в ведомстве.

В Северной Осетии устраняют последствия града и сильных осадков Видео: соцсети очевидцев

При этом сообщается, что частные дома остались целыми. В селении нет асфальтированных дорог. Улицы будут расчищать экскаватором. Оперативные службы уже восстанавливают проезд.

Как сообщают синоптики, опасность ухудшения погоды сохраняется. По данным МЧС Северной Осетии, прогноз плохой погоды сохраняется в течение суток 24 и 25 июля. Жителей республики предупреждают о возможной грозе, граде, усилении ветра до 20-25 м/с.

При этом уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок, а в горах могут сходить небольшие сели. Сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Сообщить об инциденте или получить консультацию жители Северной Осетии могут в колл-центре по вопросам ЖКХ по номеру: 8 800 444 55 66.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru