Увидели спустя десятилетия: случайно найденную в музее Владикавказа неизвестную картину Эрика Булатова впервые представили публике

Картина Эрика Булатова более четверти века лежала в запасниках музея. Фото: соцсети музей им. Махарбека Туганова

Во Владикавказе произошло событие, которое в мире искусства называют сенсацией. В Тугановском музее впервые публично представили ранее неизвестную картину Эрика Булатова – одного из самых дорогих и знаменитых современных российских художников. Полотно под названием «Портрет жены художника» несколько десятилетий пролежало в запасниках и было обнаружено совершенно случайно.

Всё началось с обычной ревизии. Сотрудники музея обратили внимание на портрет молодой белокурой женщины с нежным лицом и задумчивым взглядом. Никаких особых примет – красивая, но, казалось бы, рядовая работа. Однако когда музейщики присмотрелись к подписи, они едва не лишились чувств. На холсте стояло имя «Эрик Булатов».

"Портрет жены художника" впервые представили публике. Фото: соцсети музей им. Махарбека Туганова

Это самый известный современный российский художник в мире, чьи работы хранятся в крупнейших музеях Европы, США и России. В 1988 году ЮНЕСКО признала его лучшим художником года. А его работа «Советский космос» ушла с молотка на аукционе «Филипс» примерно за 1,6 миллиона долларов. Вероятность найти такое полотно в запасниках регионального музея – один на миллион!

Чтобы убедиться в подлинности, директор музея Галина Тебиева связалась с художником, который с 90-х годов жил в Париже. Ответ пришёл от его супруги Натальи Годзиной.

«Наталья Годзина написала, что художник подтверждает авторство. Это портрет его первой жены Ирины Лукашевич, тоже художницы, которая работала впоследствии на Мосфильме. Портрет был куплен с выставки на Кузнецком мосту, и дальше следы его затерялись», – рассказали в музее.

Эрик Булатов подтвердил свое авторство. Фото: соцсети музей им. Махарбека Туганова

Как именно полотно знаменитого художника попало в музей Владикавказа, остаётся загадкой. Известно лишь, что оно хранилось в запасниках более четверти века и ни разу не выставлялось. В музее поясняют: собрание настолько богатое, что показать всё одновременно просто невозможно – не хватает площадей. Часть работ ждёт реставрации или подготовки к выставкам.

Найденный портрет тоже отправили на реставрацию. Она длилась почти год. Сотрудники музея очень надеялись, что мастер увидит своё творение. Но не случилось. 92-летний Эрик Булатов умер в ноябре 2025 года.

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