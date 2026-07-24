«Малыш играл в футбол этой кистой»: в Нальчике врачи удалили гигантскую опухоль у беременной женщины

Медики удалили гигантскую опухоль и сохранили беременность. Фото: стоп-кадр видео минздрава КБР

В Кабардино-Балкарии врачи провели необычную операцию. В перинатальный центр поступила женщина на 16-й недели беременности. У нее медики обнаружили гигантскую кистому яичника, которая занимала всю брюшную полость.

Кистома – это полость, заполненная жидкостью. Она может годами существовать бессимптомно, но в данном случае соседство было опасное – опухоль росла прямо рядом с маткой и начала сдавливать её. Для плода это критично – из-за давления кистомы риск прерывания беременности растёт с каждым днём. Доброкачественная опухоль раздулась до огромных размеров, поэтому врачи решили экстренно спасать маму и будущего ребёнка.

В перинатальном центре собрали мультидисциплинарную команду: акушеры-гинекологи, хирурги, анестезиологи, специалисты УЗИ. Вместе они оценили все риски и приняли единственно верное решение – оперировать. Причём задача была не просто удалить опухоль, а сделать это так, чтобы сохранить и беременность, и сам яичник. Обычно такие операции проводят в федеральных центрах, но здесь врачи решили действовать на месте.

Операция длилась несколько часов. Хирурги действовали максимально аккуратно, чтобы не задеть матку и не навредить плоду.

Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Во время операции удалено содержимое кистомы с прозрачной светлой жидкостью в объеме трех литров. При этом был сохранен яичник, что важно для будущего здоровья женщины», – рассказала Мадина Тетова, акушер-гинеколог гинекологического отделения перинатального центра.

Сразу после вмешательства сделали контрольное УЗИ. Угрозы прерывания беременности нет. Будущая мама чувствует себя хорошо.

«Малыш шевелится, ищет эту кисту, видимо. Мы говорим, что он там в футбол играл этой кистой. Мы себя чувствуем хорошо, ждем уже выписки, домой хотим», – говорит пациентка.

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