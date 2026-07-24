«Не просто реставрация, а долг»: 84 клана объединились, чтобы восстановить в Ингушетии две мечети XIX века

Одна из восстановленных мечетей была практически полностью разрушена. Фото: соцсети Совета старейшин родового общества Цори

В горной Ингушетии практически завершилось восстановление двух старинных каменных мечетей. Объекты, разрушенные в годы депортации ингушского народа, вновь обрели свой исторический облик. Об этом сообщил представитель совета старейшин родового общества Цори Умар Цуроев в соцсетях:

«Каждый кирпич, каждый слой штукатурки – шаг к возрождению святынь предков. Это не просто реставрация, это наш долг перед памятью и вклад в будущее».

Объекты, возведенные в традиционном арабском стиле и напоминающие по архитектуре древние храмы в Медине, датируются XIX веком. Первый – джума-мечеть (пятничная), ее основание сохранилось лучше. Второй – коллективная мечеть – была почти полностью разрушена. В обеих постройках сохранились оконные проемы и трибуны для чтения проповедей (минбары).

Работы по восстановлению мечетей начались осенью 2021 года. В них приняли участие все 84 фамилии, входящие в родовое общественное объединение Цори. Одни помогали деньгами, другие стройматериалами, третьи непосредственно участвовали в реставрации.

Оформление всех необходимых разрешительных документов, экспертизы, противоаварийные работы, выкладка камней под строгим контролем старейшин для соответствия историческому облику заняли почти пять лет. Сейчас осталось только завершить внутреннюю отделку и мечети будут полностью готовы в торжественному открытию. Его запланировали на конец июля.

Кстати, параллельно мастера законсервировали два погребения и восстановили древний многоярусный склеп. Он обрушился в 2022 году из-за подмыва стены рекой, изменившей русло. Из-под завалов тогда извлекли свыше 200 человеческих останков. Их перезахоронили в коллективной усыпальнице. Также исследователи обнаружили множество артефактов. Сейчас они хранятся в краеведческом музее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В горном районе Ингушетии стартовала научная студенческая экспедиция по созданию высокоточных цифровых двойников и 3D-моделей объектов культурного наследия c помощью наземного лазерного сканирования и аэрофотограмметрии (способ измерения объектов по их аэрофотоснимкам – прим.) Полученные материалы передадут Джейрахско-Ассинскому музею-заповеднику и разместят на портале «3D-наследие».