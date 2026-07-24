Мадина Тавасиева прошла «Народный кастинг» шоу «Ну-ка, все вместе!». Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Во Владикавказе прошел «Народный кастинг» восьмого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Вечером 24 июля выступления исполнителей показали на телеканале «Россия». Среди десятков певцов оказалась Мадина Тавасиева – местная жительница. Она рассказала «КП-Северный Кавказ», как попала на сцену.

Жюри слушали выступления желающих. Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

По образованию – медик, душой – певица

Мадина по образованию медик и музыкант – оба высшие. Окончив ростовскую консерваторию, она начала работать в Государственном камерном хоре «Алания». А недавно певица вышла замуж, с чем ее можно поздравить.

Музыкой Мадина начала заниматься с детства. Еще в шесть лет бабушка отдала на фортепиано. И еще тогда она, видно, так загорелась, что по итогу пошла на направление оперной певицы. Но выступает она как эстрадная.

Мадина по образованию медик, но всей душой она музыкант. Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Когда она узнала, что во Владикавказ приезжает шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг», сразу решила – примет участие.

«Когда узнала, что десятка звездных жюри из сотни “Ну-ка, все вместе!” приезжает во Владикавказ для того, чтобы прослушать вокалистов для 8-го сезона шоу, мгновенно приняла решение поучаствовать».

«Все 10 музыкальных экспертов поддержали меня»

Одной из первых, переполненная волнением, Мадина вышла на сцену. Жюри еще не разогретые, но ожидающие услышать талантливых исполнителей. Певица выбрала песню Город влюблённых людей» Анны Герман не просто так. Это личное:

«Для меня эта песня особенная, так как знакомство с ней произошло одновременно со знакомством с моим супругом, теперь это одна из любимых песен в моем репертуаре».

Волновалась Мадина лишь перед редакторами шоу и перед выходом к десятке жюри. Но уже на сцене чувства сменились на счесть и радость.

«И, как следствие, какое-то внутреннее спокойствие появилось, которое помогло мне забыть о том, что я на сцене и меня оценивают, и отдаться потоку музыки. Конечно, родные стены знакомого концертного зала, в котором проходил кастинг, помогали».

Мадина поразила всех своим выступлением. Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Выступление вышло поистине живым и ярким. В итоге все 10 жюри нажали на свои кнопки и пропустили Мадину дальше по шоу.

«Когда все 10 музыкальных экспертов поддержали меня своими голосами, меня переполнили радость и благодарность за эту возможность спеть, во-первых, перед таким профессиональным жюри, а в дальнейшем и перед сотней».

«Мы как будто поменялись местами»: Мадина – о встрече с кумиром

Среди жюри оказался кумир Мадины – Сергей Лазарев. Она признается, что он – любовь с детства. Когда-то Мадина ходила на его выступления и смотрела на певца на сцене. Сегодня все было наоборот:

«Сергей Лазарев – это любовь с детства, ходила на его выступления, а сейчас мы как будто поменялись местами на нескольких минут. Это было для меня очень ответственно, но при этом было ощущение, что поешь для давно знакомого и уже родного тебе человека!» – признается певица.

Мадина оказалась фанаткой Сергея Лазарева. Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

В целом члены жюри позитивно оценили вокал Мадины. Были лишь вопросы к произношению некоторых слов и комментарии по поводу не самого хорошего качества минусовки. В остальном – только позитивные комментарии.

К слову, в составе жюри из звезд был не только Сергей Лазарев, но и Николай Басков, Олеся Евстигнеева, Ирина Олифер, Григорий Юрченко, Арсений Бородин, Андрей Солод, Этери Бериашвили и Алина Яровая. Также в рамках одного тура в него вошел Брендон Стоун. Его судейство, считают организаторы, привнесет свежий взгляд и нестандартные оценки.

Теперь Мадина готовится к следующему этапу. Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Дальше – больше

Впереди у Мадины подготовка к новому этапу на пути к 8-ому сезону шоу. Дальше конкуренция будет куда сложнее, но певица верит в свои силы. А значит, есть все шансы победить.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru