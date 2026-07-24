Свадебная гонка закончилась в спецприемнике для двух жителей Ингушетии. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Ингушетии

Двое молодых людей устроили бесогонку на тонированных машинах в Ингушетии. Вчерашние подростки – задержанным 20 и 21 год – навеселе гуляли на свадьбе. Дерзкие парни решили выделиться в кортеже, выезжая на встречку и стреляя в небо из автомобилей. Сдали их свои же. Кто-то выложил видео с экстремальной ездой в сеть, обеспечив им 15-дневный «отдых» в спецприемнике.

Экстремальная гонка прошла в селе Кантышево Назрановского района. На видео, появившемся в сети, один из водителей на сером «ВАЗ-21113» выехал на встречную полосу по улице Джабагиева – прямо в поток машин. Его товарищ на белой «Гранте» подлил масла в огонь, стреляя в воздух из охолощенного пистолета.

Участников свадебного кортежа в Ингушетии арестовали на 15 суток Видео: ГУ МВД России по Ингушетии

Участники кортежа – вероятно, друзья лихачей – все сняли и выложили в сеть. По видео сотрудники ГАИ без труда установили личности нарушителей и задержали обоих.

«Оба жителя Кантышево возрастом 20 лет и 21 год помещены в СПЗСЛ ОМВД России по Назрановскому району», – сообщили в МВД по Ингушетии.

Как выяснилось, очевидные нарушения были не единственными. Как сообщает полиция, водитель серой Лады был под наркотиками и без прав. Его машина – тонированная, без номеров и без страховки. А белая тонированная легковушка, из которой палил его товарищ, была не зарегистрирована.

Молодые люди раскаялись в содеянном и сняли тонировку с машин. Автомобили поместили на штрафстоянку. Лихачи пообещали больше такого не повторять и призвали жителей республики ни в коем случае не следовать их примеру. А чтобы урок точно закрепился, мировой суд Назрановского района назначил каждому административный арест на 15 суток.

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