В конце июля ставропольцы увидят необычный горизонтальный звездопад

Необычный звездопад смогут увидеть жители Ставрополья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ночное небо подарит ставропольцам необычное астрономическое явление – горизонтальный звездопад. В конце июля с Земли можно будет наблюдать метеорный поток Южные дельта-Аквариды.

Звездопад будет продолжаться несколько ночей подряд и достигнет своего пика в ночь на 31 июля. Тогда мощность потока будет достигать 25 падающих звезд в час.

Небесные тела будут входить в атмосферу на скорости около 40 километров в секунду, поэтому их полет выглядит плавным, а след приобретает желтоватый оттенок и остается видимым дольше, чем другие метеорные потоки.

Как говорят эксперты, особенность Южных дельта-Акварид в том, что они движутся не вертикально, как практически все метеоры, а горизонтально. В астрономии такие объекты называют «пасущимися», то есть двигающиеся почти параллельно небесному экватору, из стороны в сторону вдоль небосвода.

Причина такой троектории в том, что источник потока находится очень низко над горизонтом.

Родительским телом Южных дельта-Акварид считается комета 96P/Макхольца, которую в 1986 года открыл астроном-любитель Дональд Макхольц. Она относится к короткопериодическому типу, то есть тем небесным объектам, период обращения которых вокруг Солнца составляет менее 200 лет.

Родительским телом Южных дельта-Акварид считается комета 96P/Макхольца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Комета 96P/Макхольца совершает один оборот примерно за 5,2 года. Когда небесное тело приближается к Солнцу, ее ледяное ядро нагревается и лед переходит из твердого состояния в газообразное. Высвобождающиеся газы уносят с собой частицы кометной пыли, которые распределяются вдоль всей орбиты – так формируется метеорный шлейф.

Интересно и название звездопада: «Аквариды» происходит от латинского наименования созвездия Водолея – Aquarius; «Южные» указывает, что радиант находится в южной области созвездия, а «Дельта» отсылает к ближайшей яркой звезде на этом участке неба.

Лучшее время для наблюдения за Южными дельта-Акваридами около трех часов ночи. Если встать спиной к созвездию Большой Медведицы и смотреть в небо, то низко над горизонтом можно будет рассмотреть метеоры.

В этом году наблюдениям благоприятствует новолуние, так как небо будет достаточно темным, чтобы разглядеть даже слабые вспышки.

После пика активность потока начнет постепенно снижаться и полностью прекратится к середине августа.

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