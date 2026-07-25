Ахмед Асхабов поздравил коллег с профессиональным праздником. Фото: СУ СКР по Ингушетии

25 июля в России отмечают день органов следствия. В этот день причастные сотрудники правоохранительных органов поздравляют коллег, отдают дань уважения ветеранам и подводят итоги работы. Руководитель следственного управления СК по Ингушетии Ахмед Асхабов в преддверии праздника рассказал «КП-Северный Кавказ» о том, как ищут убийц спустя 25 лет, борются с терроризмом и чем особенна работа на Северном Кавказе.

Среди направлений, которыми занимаются следователи, главными остаются борьба с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, расследование преступлений в отношении несовершеннолетних, раскрытие преступлений прошлых лет, восстановление прав граждан в социальной сфере и другие.

Характер преступности постоянно меняется, и сотрудникам ведомства нельзя отставать, рассказывает руководитель:

«Все чаще преступления совершаются с использованием современных информационных технологий. Это требует постоянного повышения квалификации следователей, освоения новых методов расследования и эффективного взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертными учреждениями и другими государственными органами».

В свою работу следователи также включают новые технологии. С их помощью удается раскрывать преступления, которые могут десятки лет пылиться на полках. Так, в 2026 году завершили расследование дела в отношении 56-летнего жителя Ингушетии, который скрывался от правосудия на протяжении 27 лет.

По версии следствия, в октябре 1999 года он расстрелял пост милиции из автомата и скрылся. От полученных ранений один из потерпевших скончался на месте, второй получил тяжелые травмы.

Почти 30 лет мужчина мужчина скрывался от правосудия, живя с новым паспортом. Он успел снова совершить преступление и с 2015 года отбывал наказание в колонии Приморского края.

Следователи установили его причастность, сравнив дактилоскопические карты из розыска с его собственной.

Это позволило получить информацию о том, что обвиняемый после совершения преступления приобрел поддельный паспорт гражданина СССР, на основании которого получил паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий анкетные данные другого лица, – рассказал Ахмед Асхабов.

Уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Хранение в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина передали в суд».

Сам Ахмед Асхабов руководить СУ СКР по Ингушетии сравнительно недавно. Ранее он работал в управлении ведомства по Челябинской области. По его словам, в работе в разных регионах есть существенные отличия:

«Республика Ингушетия имеет свои особенности, обусловленные историческими и социальными факторами. Здесь особое внимание уделяется профилактике и расследованию преступлений террористической и экстремистской направленности, а также обеспечению общественной безопасности».

Но в любом регионе работа следователя требует высокой ответственности, принципиальности, объективности и полной самоотдачи, считает Асхабов. За каждым сообщением о преступлении и уголовным делом стоят человеческие судьбы. Главная задача следователя – проследить, чтобы виновные были наказаны, а пострадавшие защищены.

В профессиональный праздник глава управления благодарит сотрудников и отмечает заслуги коллег.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и новых достижений на благо Российской Федерации».