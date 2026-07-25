Денис Савин рассказал о деталях работы следователя. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Весной 2026 года руководство предложило ему переехать на юг – возглавить самый большой следственный отдел Ставрополя. Денис Савин согласился. Теперь он руководит 14 следователями, разбирается в делах любой категории и по-прежнему выходит на работу по выходным. В преддверии Дня следователя он рассказал «КП-Северный Кавказ», каково это – менять Урал на Северный Кавказ и справляться с нагрузкой, когда дом – в тысячах километров.

Денис Савин – коренной уралец. Родился в Курганской области, после школы поступил в Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. С 2012 года работал в прокуратуре Курганской области, потом перешёл в Следственный комитет по Свердловской области. Был старшим следователем, руководил следственным отделом на транспорте.

А в начале 2026 года получил предложение переехать на юг.

«Решение было принято в начале февраля. Руководство предложило переехать в южную часть нашей родины и возглавить один из следственных отделов Ставропольского управления СК. Я подумал и согласился», – рассказывает руководитель.

«На юге только отдыхал»

Переезд для него оказался непростым – и по климату, и по быту.

«На юге я только отдыхал, постоянно здесь никогда не жил. В Ставрополе вообще ни разу не был, – признаётся Денис Савин. – Любой переезд – это трудности. Но пока перенёс легко».

Приезд пришелся на майские дожди, поэтому особой разницы с уральским климатом руководитель не заметил.

Под контроль Денису Савину достался самый крупный следственный отдел в Ставрополе – по Промышленному району.

«Здесь у меня 14 следователей, не считая двух заместителей, помощников руководителя и следователя. Отдел большой. Район самый большой в городе и по численности, и по территории. Сложностей хватает», – говорит он.

За полтора месяца получилось познакомиться с коллегами и спецификой работы. В целом, рассказывает руководитель, особенного криминального портрета у Ставрополя нет.

«У нас есть в производстве все категории дел: это преступления против личности, преступления коррупционной направленности, преступления экономического характера, преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних и несовершеннолетними. С этим со всем я сталкивался и в том субъекте, где я раньше проживал, поэтому суть не изменилась».

«Регулярно ухожу в час ночи»

В производстве все категории дел: убийства, коррупция, экономика, преступления против несовершеннолетних. Всё то же, что и в других регионах, – пожимает плечами руководитель.

Но это не отменяет колоссального объема работы, с которым каждый день приходится работать. Особенно сложно было в первое время после переезда. Новые данные, новые люди, новая должность заставляли уделять им как можно больше внимания.

«В первый месяц я уходил в два часа ночи, сейчас – в час, в 12. Иногда даже удается закончить работу в 11 часов вечера», – шутит руководитель следственного отдела.

Супруга и двое детей Дениса Савина остались в Екатеринбурге. Он планирует перевезти их на юг и уже составляет планы, в какую школу и на какие секции пойдут 11-летний сын и шестилетняя дочь.

На вопрос, пойдут ли дети по его стопам, Денис Савин отвечает с улыбкой:

«Сын говорит – стану врачом, дочка – гимнасткой. Поддержим любой выбор. О моей профессии пока единственное, что они видят: папа много работает».

Несмотря на загруженность, работу по ночам и выходным, руководитель следственного отдела находит время на хобби. Денис Савин увлекается волейболом и баскетболом.

«Плохо только работать и ничем не увлекаться – можно с ума сойти», – объясняет он.

Сейчас Денис Савин тренируется с командой Следственного управления по четвергам и воскресеньям. Уже четвертый год он участвует в Спартакиаде Следственного комитета. В свои первые соревнования он вместе с командой заняли первое место по Уральскому округу и взял второе место по России на всероссийском чемпионате, уступив только Сибири.

В 2026 году в составе команды по СКФО заняли второе место по волейболу. И это не предел, обещает руководитель.

«Не падать духом и гордо нести звание»

В преддверии Дня следователя Денис Савин признается: профессиональные праздники важно отмечать – но без отрыва от работы. В субботу он по традиции поздравил отличившихся сотрудников и старается сделать праздник приятным для коллектива. Но не забывает об обязанностях, срочных делах и нормах работы.

«Хочу пожелать профессиональных успехов. Никогда не отчаивайтесь, не падайте духом, гордо несите свое звание следователя. Пусть у вас получается преодолевать все невзгоды, все трудности, которые встречаются на профессиональном пути. Идите к намеченной цели».