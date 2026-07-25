«Кто кого перехитрил?»: следователи в Пятигорске рассказали, как аферист пытался обмануть мошенников

Старший следователь следственного отдела по г. Пятигорск СУ СКР РФ по СК Аким Кюльбяков. Фото: СУ СКР РФ по СК.

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ – это профессиональный праздник тех, кто стоит на страже закона и помогает выявить и наказать преступников. Сообщения о деятельности Следственного комитета попадаются в сводках новостей ежедневно. Время сейчас такое, что немалую часть из них составляют дела о мошенничестве.

В Пятигорском отделе СУ СКР по РФ отмечают рост таких дел по сравнению в прошлым годом. Так, за первое полугодие было расследовано и отправлено в суд 11 таких дел. О двух из них рассказали следователи отдела.

Согласно материалам уголовного дела, сотрудник одной из престижных структур региона, мужчина явно не бедный, пытался развести на большую сумму семью местного предпринимателя, который сам не гнушался проворачивать мошеннические сделки.

Семейный бизнес недоделкиных

Все началось весной 2020 года. Предприниматели мать и сын Ирина и Олег Ботман (имена изменены до вынесения решения суда) зарегистрировали строительную фирму. Дела как-то сразу пошли не очень, и Олег, как финдиректор, предложил Ирине, как гендиректору, простую, но эффективную схему отъема денег у людей. Сухим языком протокола это звучит так: «преступный умысел, направленный на совершение мошенничеств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, под созданием видимости успешных застройщиков, специализирующихся на строительстве жилых домов».

Попросту, Олег искал людей с деньгами, убеждал, что он соучредитель серьезной семейной фирмы, и перенаправлял к матери для заключения договоров подрядов на строительство индивидуальных жилых домов. Что-то заключал и сам. Впоследствии криминальный дуэт обзавелся помощником в виде директора по доверенности.

Первым на эту удочку попался житель села Новоблагодарное Предгорного района. Он отдал строителям почти 2,5 млн рублей. По итогу получил постройку, на которой ушлые строители «сэкономили» себе в карман более миллиона рублей. Следующей жертвой обмана стала жительница Пятигорска, которая отдала мошенникам более четырех млн рублей, а получила неясные очертания дома стоимостью около миллиона. При этом, в ходе разногласий 200 тысяч строители ей вернули. Но основная часть денег, около 2.700 рублей, осела в их карманах.

Мошенники сдавали недострои, а сэкономленные деньги присваивали себе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Далее было еще несколько похожих эпизодов, причем, построенные дома, согласно проведенной потом строительно-технической судебной экспертизе, иногда оказывались в три раза дешевле по качеству и материалам, чем договаривались. Недовольные заказчики стали обращаться в полицию. Всего в деле насчиталось 11 эпизодов с убытком потерпевшим порядка 36 млн. Против матери с сыном возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Олега арестовали, его мать тоже.

«Санкции по таким уголовным статьям предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом и с возмещением ущерба потерпевшим», – рассказал старший следователь следственного отдела по г. Пятигорск СУ СКР РФ по СК Аким Кюльбяков.

Вместо себя послал женщину

И вот на эту благодатную почву упал взор другого нечистого на руку человека, руководителя одной из престижных в регионе структур. Руслан Б. (имя измененено до решения суда) узнал через знакомых, что в пятигорском СИЗО сейчас мается хорошо заработавший перед арестом нехороший человек. И передачи ему туда носит его жена Алена.

Так как Руслан берег свою репутацию, светиться сам он не стал. Он подослал к Алене свою хорошую знакомую Светлану с заманчивым для отчаявшейся женщины предложением.

«Фигурант прекрасно осознавал, что в соответствии со своим служебным положением и званием в его полномочия не входит принятие решений в области уголовного судопроизводства на любых стадиях, – рассказал старший лейтенант юстиций Давид Сафонов, следователь следственного отдела по городу Пятигорск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. - Также он не обладает какой-либо реальной возможностью оказания воздействия на органы, осуществляющие предварительное расследование».

Тем не менее, через Светлану он передал Алене, что поможет вытащить ее мужа из СИЗО и в дальнейшем вообще избавит от судебной тяжбы. Всего-то за шесть миллионов рублей. Эти деньги, как передал он через посредницу, должны пойти на взятки следователям и судьям.

Светлана все в точности передала, но с условием: решаться надо было быстро, иначе «авторитет» может и передумать. И вот эта спешка и вызвала подозрение у Алены. 22 августа 2025 года она пришла во второй отдел службы на Кавминводах Управления ФСБ России по Ставропольскому краю и рассказала про интересное предложение от «серьезного человека».

Оперативники решили брать посланницу авторитета с поличным, поэтому научили Светлану чуть поторговаться и под наблюдением отправили «на дело».

Дело «авторитета», который пытался обмануть мошенника, расследует старший лейтенант юстиции Давид Сафонов

«28 августа 2025 примерно в 11 часов 20 минут Алена, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сообщила посреднице о готовности передать пять миллионов рублей и объяснила, что нужной суммы не успела собрать. Женщины договорились о встрече через час возле одного из частных домов по улице Короткой в Пятигорске».

При передаче взятки Светлану задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас в ходе следствия выясняется роль каждого из фигурантов. Светлана задержана, в отношении Руслана Б. идет следствие. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

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