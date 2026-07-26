Открыли газ и отравились: троих детей нашли мертвыми в частном доме Махачкалы

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР России по РД

Трагедия произошла в одном из частных домов Махачкалы вечером 25 июля. Трое маленьких детей остались без присмотра взрослых и открыли газовый кран. Помещение быстро наполнилось газом, дети надышались, получили острое отравление и скончались на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Главным фигурантом стал отец, который оставил детей одних в доме, где газовое оборудование находилось в свободном доступе. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», - рассказали в Следственном управлении СК России по Республике Дагестан.

На месте трагедии работают следователи. Фото: СУ СКР России по РД

Следователям предстоит установить, был ли газовый кран исправен и почему дети могли до него дотянуться. Опрашиваются соседи и родственники, изымаются документы на газовое оборудование. По итогам проверки будет решён вопрос о мере пресечения.

К сожалению, в Дагестане подобный случай не первый. «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за взрыва бытового газа погибло трое детей. После взрыва пристройка к дому загорелась, родители и трое детей получили сильные ожоги. Практически сразу скончался один из малышей. остальных пострадавших доставили в больницу, но врачи оказались бессильны, дети, получившие ожоги почти 100% тела погибли.

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