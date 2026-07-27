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27 июля 2026 2:30

«Я знала об этом с детства»: Потомки извозчика, который вез тело Лермонтова с дуэли в Пятигорске, рассказали о семейной легендефото

Потомки «лермонтовского» извозчика из Пятигорска рассказали о семейной легенде
Татьяна ГУЩИНА
Потомки извозчика Ивана Чухнина ухаживают за его могилкой, но вот табличка вводит в заблуждение. Но менять ее не станут. Фото: архив Государственного музея-заповедника Лермонтова в Пятигорске/Татьяны ГУЩИНОЙ.

Потомки извозчика Ивана Чухнина ухаживают за его могилкой, но вот табличка вводит в заблуждение. Но менять ее не станут. Фото: архив Государственного музея-заповедника Лермонтова в Пятигорске/Татьяны ГУЩИНОЙ.

Мало ли тут стрелялось

В этом году исполняется 185 лет со дня гибели на дуэли Михаила Лермонтова. Немногие знают, что дату эту в Пятигорске начали отмечать лишь спустя 40 лет после его смерти – в 1881 году. И вообще первые 30 лет после трагедии в России было строжайше запрещено делать публикации на эту тему. Поэтому до сих пор столько неточностей в разгадке его гибели.

Мероприятия в день его смерти стали проводить, когда уже сменилось поколение знающих его офицеров, а также помнящих его пребывание в Пятигорске горожан.

Домик, где квартировался Лермонтов, сдавался уже на следующий год, а потом и вовсе был продан. В 1888 году писательница из Петербурга Екатерина Степановна Некрасова в 1888 г. в журнале «Русская старина» опубликовала статью, в которой рассказала, как искала в Пятигорске дом, откуда выехал поэт навстречу смерти. На розыски ей пришлось потратить целый день, так как никто из жителей Пятигорска не мог указать, где он.

«Где жил Лермонтов?» – спросила Некрасова извозчика.

«Да кто ж его знает? Мало ли тут жило таких удальцов, что стрелялись? Много! Всех не упомнишь, где жили», – отвечал он.

«К кому я ни обращалась, кого ни спрашивала – никто не мог дать никаких сведений», – рассказывала Некрасова на страницах «Русской Старины».

И лишь случайно встреченный пожилой жандарм рассказал ей, как найти тот дом.

А вот насчет места дуэли каждый встречный советовал найти старого извозчика. Вот его найти оказалось легко.

«Спроси только, где Чухнин живет, и всякий укажет», – писала Некрасова в своих воспоминаниях.

Место дуэли М.Лермонтова с Н. Мартыновым. Вид с Перскальской скалы. Уникальный фотоснимок И. Ланге. 1870-е годы. (копия из фондов ИРЛИ)

Место дуэли М.Лермонтова с Н. Мартыновым. Вид с Перскальской скалы. Уникальный фотоснимок И. Ланге. 1870-е годы. (копия из фондов ИРЛИ)

Извозчики Кузьма и Иван Чухнины – крепостные отставного подполковника Мурлыкина, который содержал в Пятигорске извозчичью биржу. О них пишет исследователь М. И. Давидов в своей книге «Подлинное место дуэли М. Ю. Лермонтова и Н.С. Мартынова».

«Вот что показал Иван Чухнин. В день дуэли Лермонтова, около 10 часов вечера, два офицера (Глебов и Столыпин) наняли у Мурлыкиных дроги (в виде линейки), на которых уехал Кузьма Чухнин. Вернувшись, брат сообщил ему, что привез с места дуэли тело поручика М. Ю. Лермонтова. На следующее утро оба брата долго мыли линейку, так как она была вся залита кровью. Спустя два дня после поединка Кузьма Чухнин, взяв с собой Ивана, возил на «дуэльную поляну» несколько любопытных офицеров. «Но действительно ли на этом месте происходила дуэль, – записывали далее со слов неграмотного Ивана, – он положительно утвердить не может, потому что сам не был свидетелем ее, а основывает показание свое на словах умершего брата Кузьмы, который, как выше сказано, приехал на место дуэли поздно вечером и легко может быть не рассмотрел хорошо местности; тем более, что на поляне, которую указал Кузьма, никаких следов дуэли не было».

Братья Чухнины в итоге на долгие годы стали востребованными извозчиками, которые в любую погоду могли сорваться и отвезти любопытствующих господ к месту роковой дуэли. По сути, они же и первые экскурсоводы Пятигорска, потому что в «наперсточном» тогда по размерам курортном городке еще не было интересных маршрутов. А скучающих приезжих неизменно манили «лермонтовские места».

Вырезки из газет того времени хранятся в в домике-музее Лермонтова.

Вырезки из газет того времени хранятся в в домике-музее Лермонтова.

Бывшие тогда крепостными братья неплохо на этом заработали. Про старшего неизвестно. А вот младший Иван сумел выучить пятерых сыновей и дать всем доходные профессии: Василий стал оружейником, Григорий – ветврачом, Петр – приказчиком, Александр – мастером на ЖД станции, Николай – владельцем прачечной.

Сейчас в Пятигорске живут потомки Чухниных. Они чтят память своих предков и приходят на могилку в старинном Некрополе. На ней, кстати, написано: «Здесь покоится прахъ Ивана Андреевича Чухнина. Извозчикъ, возивший Лермонтова на дуэль». Табличка, на самом деле, вводит в заблуждение. Лермонтов приехал на дуэль на своем коне. А обратно вез его, скорее всего, Кузьма.

В семье об этом говорили

«С самого детства я знала эту историю, - рассказывает жительница Минвод Наталья Ткачева (потомок Ивана Чухнина). – Но, видимо, там в надписи ошибка. Мы всей семьей считали по датам, ходили в домик Лермонтова. Там есть фото Ивана в возрасте 88 лет. Во время дуэли ему было лет 30. Мы пришли к выводу, что вез именно Кузьма».

В семье эту историю не считали чем-то необычным. Так что дочь Натальи Мария Пронская в 2003 году весьма удивила школьного учителя.

«Я участвовала в конкурсе "Вспомни свою родословную", который проводила администрации Минеральных Вод. Тогда же начала исследование этой темы. До этого моя бабушка Евгения Владимировна Ткачева (Чухнина) мне рассказывала о том, что наш прадед был извозчиком и вез тело Лермонтова с дуэли. Что было два брата Кузьма и Иван, жили они в Пятигорске. Дальше мы с мамой ездили в Домик Лермонтова, нашли книгу "Последний приют поэта" в которой упоминалась информация про Чухниных, а также старинную газету "Кавказский край", в которой также было несколько строк о наших дедах».

Марии уже 36 лет. Она рассказывает эту историю уже своим детям.

Другая линия потомков тоже идет от одного из сыновей Ивана. 75-летняя пятигорчанка Татьяна Шеенок – в девичестве Чухнина. И она – последняя из правнуков, дальше идут только пра-пра...

«У нас из поколения в поколение передается эта история. Я еще ребенком узнала от своего отца, Чухнина Василия Александровича. Что наш Чухнин Иван Андреевич вез Лермонтова с дуэли. Мой отец был внук Ивана Чухнина, а его отец Александр Иванович – его сыном».

Внучка Ивана Чухнина, Мария, умерла где-то в середине прошлого века. Она жила на улице Теплосерной, и пятилетней девочкой Татьяна бывала у нее в доме. Та уже была в возрасте.

«Году в 1981-м я с детьми и мужем увидела экскурсию возле первого захоронения Лермонтова. Я подошла, постояла и спросила: А кто привез Лермонтова с дуэли, знаете?». Экскурсовод и говорит: «Чухнин». Я сказала, что это мой прадед. Она отвернулась и людям стала рассказывать, что в 60-х годах умерла последняя внучка Мария, она передала в домик какие-то фотографии, там тот извозчик и есть».

На старом кладбище в Пятигорске могилка Чухнина находится недалеко от места первого захоронения Лермонтова.

На старом кладбище в Пятигорске могилка Чухнина находится недалеко от места первого захоронения Лермонтова.

Фото: Татьяна ГУЩИНА. Перейти в Фотобанк КП

Так и остался бы тот разговор, но году где-то в 2003 рассказала она о нем на семейных посиделках. В тот момент в гостях у нее был племянник с женой Татьяной Дружининой. А Татьяна – журналист и была тогда ведущей на телестудии. Ее такой интересный факт о семье мужа сразу заинтересовал. Вместе перерыли семейные архивы и откопали свидетельство о рождении отца Татьяны Васильевны. Его отцом там записан дед – Александр Иванович, стало быть, сын Ивана Чухнина.

В семейных архивах хранится свидетельство о рождении внука Ивана Чухнина (отца Татьяны Шеенок)

В семейных архивах хранится свидетельство о рождении внука Ивана Чухнина (отца Татьяны Шеенок)

«Я когда узнала это, мы с Татьяной Васильевной собрались и поехали на то кладбище, – рассказала Татьяна Дружинина. - Мне интересно было эту тему раскопать. Татьяна Васильевна – хранительница этой памяти, и сыновьям своим рассказала, и мою дочку Олю эта история заинтересовала».

Правда, в век интернета, когда архивные материалы уже стали доступны, выяснилось вот что: Иван все-таки перетянул на себя историю Кузьмы. И на момент, когда он умер в свои 95 лет, его наследники были твердо уверены, что это он вез Лермонтова. И на дуэль тоже. Так на могилке и написали.

Так Кузьма или Иван?

Доподлинно уже не установить, кто вез тело убитого поручика. В домике Лермонтова действительно хранится портрет колоритного извозчика. Сделан он был в 1881 году, спустя 40 лет после смерти поэта. Тогда в Пятигорск снарядили специальную комиссию, которая должна была определить место дуэли.

«Не найдя в местных архивах никаких документов, члены комиссии вынуждены были положиться на показания двух современников поэта – Евграфа Чалого, державшего во время поединка лошадей дуэлянтов, и брата Кузьмы Чухнина – Ивана», – рассказали «КП на Северном Кавказе» в домике-музее Лермонтова.

Кузьма на тот момент уже умер (в 1878 году), поэтому исследователи сфотографировали Ивана. Для простого извозчика в то время неслыханный почет. С ним же позже случился еще курьез. В 1889 год в Пятигорске помпезно открывали памятник Лермонтову, первый в истории. В числе прибывших находилось несколько представителей литературы и корреспонденты газет. На открытии пригласили и немногих современников поэта.

Старенького уже Ивана Чухнина тоже – как «того самого извозчика». Газета «Северный Кавказ» сообщала тогда, что присутствующие общались почтительно с Иваном Андреичем, но тут выяснилось, что тело Лермонтова с места трагедии привёз не он, а его давно умерший брат Кузьма Чухнин.

«Все-таки, ввиду родственных отношений присутствующие выпили за здоровье старика», – сообщала газета «Северный Кавказ».

Тем не менее, именно портрет Ивана и заметка о нем хранится сейчас в Госархиве РФ с пометкой, что он – тот самый извозчик, который вез бездыханное тело Лермонтова после дуэли.

Заметки, посвященные извозчику Ивану Чухнину. Датировка Кон. XIX - нач. XX вв., после того, как в Пятигорске работала комиссия по определению места дуэли.

Заметки, посвященные извозчику Ивану Чухнину. Датировка Кон. XIX - нач. XX вв., после того, как в Пятигорске работала комиссия по определению места дуэли.

Важно отметить: что некоторые историки и лермонтоведы (С. И. Недумов) ставят под сомнение сам факт участия Кузьмы или Ивана Чухниных в перевозке тела поэта. В следственном деле о дуэли их действительно, нет. Упоминаются, что привезли тело слуга Лермонтова Илья Козлов и кучер Мартынова Иван Вертюков.

«Легенда об Иване Чухнине появилась позже как способ привлечь туристов к месту дуэли», – уверен Недумов.

Что ж, может и так. Но тут можно противопоставить лишь логику: приехавшие два месяца назад вместе с господами слуги вряд ли бы нашли дорогу в темноте в лесу под Пятигорском, а значит, человек из местных все-таки был нанят. Ну и Кузьма, к тому моменту неграмотный крепостной, не смог бы расписаться в опросном листе. Поэтому его фамилии там нет.

Все эти детали, вероятно, так и останутся спорными.

Старые фотографии из архива Татьяны Шеенок. Ее отец очень похож на своего деда.

Старые фотографии из архива Татьяны Шеенок. Ее отец очень похож на своего деда.

Говорят, что Кузьма прожил 106 лет, Иван чуть меньше, он умер в 1909. Его сыновья прожили долгую и продуктивную жизнь. У всех было много детей, внуков. Они пережили революцию, некоторые были раскулачены. В Пятигорске на улице Дегтягрева (бывшая Ручейная) до сих пор стоит дом, где жили Чухнины, но его у семьи отобрали и раздали комнаты чужим людям. В годы войны Чухнины сражались за Родину, и кто-то так и не вернулся. Сегодня его потомки так же ходят на могилку и уже по исследованиям лермонтоведов собирают историю своей семьи.

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