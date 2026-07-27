Потомки извозчика Ивана Чухнина ухаживают за его могилкой, но вот табличка вводит в заблуждение. Но менять ее не станут. Фото: архив Государственного музея-заповедника Лермонтова в Пятигорске/Татьяны ГУЩИНОЙ.

Мало ли тут стрелялось

В этом году исполняется 185 лет со дня гибели на дуэли Михаила Лермонтова. Немногие знают, что дату эту в Пятигорске начали отмечать лишь спустя 40 лет после его смерти – в 1881 году. И вообще первые 30 лет после трагедии в России было строжайше запрещено делать публикации на эту тему. Поэтому до сих пор столько неточностей в разгадке его гибели.

Мероприятия в день его смерти стали проводить, когда уже сменилось поколение знающих его офицеров, а также помнящих его пребывание в Пятигорске горожан.

Домик, где квартировался Лермонтов, сдавался уже на следующий год, а потом и вовсе был продан. В 1888 году писательница из Петербурга Екатерина Степановна Некрасова в 1888 г. в журнале «Русская старина» опубликовала статью, в которой рассказала, как искала в Пятигорске дом, откуда выехал поэт навстречу смерти. На розыски ей пришлось потратить целый день, так как никто из жителей Пятигорска не мог указать, где он.

«Где жил Лермонтов?» – спросила Некрасова извозчика.

«Да кто ж его знает? Мало ли тут жило таких удальцов, что стрелялись? Много! Всех не упомнишь, где жили», – отвечал он.

«К кому я ни обращалась, кого ни спрашивала – никто не мог дать никаких сведений», – рассказывала Некрасова на страницах «Русской Старины».

И лишь случайно встреченный пожилой жандарм рассказал ей, как найти тот дом.

А вот насчет места дуэли каждый встречный советовал найти старого извозчика. Вот его найти оказалось легко.

«Спроси только, где Чухнин живет, и всякий укажет», – писала Некрасова в своих воспоминаниях.

Место дуэли М.Лермонтова с Н. Мартыновым. Вид с Перскальской скалы. Уникальный фотоснимок И. Ланге. 1870-е годы. (копия из фондов ИРЛИ)

Извозчики Кузьма и Иван Чухнины – крепостные отставного подполковника Мурлыкина, который содержал в Пятигорске извозчичью биржу. О них пишет исследователь М. И. Давидов в своей книге «Подлинное место дуэли М. Ю. Лермонтова и Н.С. Мартынова».

«Вот что показал Иван Чухнин. В день дуэли Лермонтова, около 10 часов вечера, два офицера (Глебов и Столыпин) наняли у Мурлыкиных дроги (в виде линейки), на которых уехал Кузьма Чухнин. Вернувшись, брат сообщил ему, что привез с места дуэли тело поручика М. Ю. Лермонтова. На следующее утро оба брата долго мыли линейку, так как она была вся залита кровью. Спустя два дня после поединка Кузьма Чухнин, взяв с собой Ивана, возил на «дуэльную поляну» несколько любопытных офицеров. «Но действительно ли на этом месте происходила дуэль, – записывали далее со слов неграмотного Ивана, – он положительно утвердить не может, потому что сам не был свидетелем ее, а основывает показание свое на словах умершего брата Кузьмы, который, как выше сказано, приехал на место дуэли поздно вечером и легко может быть не рассмотрел хорошо местности; тем более, что на поляне, которую указал Кузьма, никаких следов дуэли не было».

Братья Чухнины в итоге на долгие годы стали востребованными извозчиками, которые в любую погоду могли сорваться и отвезти любопытствующих господ к месту роковой дуэли. По сути, они же и первые экскурсоводы Пятигорска, потому что в «наперсточном» тогда по размерам курортном городке еще не было интересных маршрутов. А скучающих приезжих неизменно манили «лермонтовские места».

Вырезки из газет того времени хранятся в в домике-музее Лермонтова.

Бывшие тогда крепостными братья неплохо на этом заработали. Про старшего неизвестно. А вот младший Иван сумел выучить пятерых сыновей и дать всем доходные профессии: Василий стал оружейником, Григорий – ветврачом, Петр – приказчиком, Александр – мастером на ЖД станции, Николай – владельцем прачечной.

Сейчас в Пятигорске живут потомки Чухниных. Они чтят память своих предков и приходят на могилку в старинном Некрополе. На ней, кстати, написано: «Здесь покоится прахъ Ивана Андреевича Чухнина. Извозчикъ, возивший Лермонтова на дуэль». Табличка, на самом деле, вводит в заблуждение. Лермонтов приехал на дуэль на своем коне. А обратно вез его, скорее всего, Кузьма.

В семье об этом говорили

«С самого детства я знала эту историю, - рассказывает жительница Минвод Наталья Ткачева (потомок Ивана Чухнина). – Но, видимо, там в надписи ошибка. Мы всей семьей считали по датам, ходили в домик Лермонтова. Там есть фото Ивана в возрасте 88 лет. Во время дуэли ему было лет 30. Мы пришли к выводу, что вез именно Кузьма».

В семье эту историю не считали чем-то необычным. Так что дочь Натальи Мария Пронская в 2003 году весьма удивила школьного учителя.

«Я участвовала в конкурсе "Вспомни свою родословную", который проводила администрации Минеральных Вод. Тогда же начала исследование этой темы. До этого моя бабушка Евгения Владимировна Ткачева (Чухнина) мне рассказывала о том, что наш прадед был извозчиком и вез тело Лермонтова с дуэли. Что было два брата Кузьма и Иван, жили они в Пятигорске. Дальше мы с мамой ездили в Домик Лермонтова, нашли книгу "Последний приют поэта" в которой упоминалась информация про Чухниных, а также старинную газету "Кавказский край", в которой также было несколько строк о наших дедах».

Марии уже 36 лет. Она рассказывает эту историю уже своим детям.

Другая линия потомков тоже идет от одного из сыновей Ивана. 75-летняя пятигорчанка Татьяна Шеенок – в девичестве Чухнина. И она – последняя из правнуков, дальше идут только пра-пра...

«У нас из поколения в поколение передается эта история. Я еще ребенком узнала от своего отца, Чухнина Василия Александровича. Что наш Чухнин Иван Андреевич вез Лермонтова с дуэли. Мой отец был внук Ивана Чухнина, а его отец Александр Иванович – его сыном».

Внучка Ивана Чухнина, Мария, умерла где-то в середине прошлого века. Она жила на улице Теплосерной, и пятилетней девочкой Татьяна бывала у нее в доме. Та уже была в возрасте.

«Году в 1981-м я с детьми и мужем увидела экскурсию возле первого захоронения Лермонтова. Я подошла, постояла и спросила: А кто привез Лермонтова с дуэли, знаете?». Экскурсовод и говорит: «Чухнин». Я сказала, что это мой прадед. Она отвернулась и людям стала рассказывать, что в 60-х годах умерла последняя внучка Мария, она передала в домик какие-то фотографии, там тот извозчик и есть».

На старом кладбище в Пятигорске могилка Чухнина находится недалеко от места первого захоронения Лермонтова. Фото: Татьяна ГУЩИНА. Перейти в Фотобанк КП

Так и остался бы тот разговор, но году где-то в 2003 рассказала она о нем на семейных посиделках. В тот момент в гостях у нее был племянник с женой Татьяной Дружининой. А Татьяна – журналист и была тогда ведущей на телестудии. Ее такой интересный факт о семье мужа сразу заинтересовал. Вместе перерыли семейные архивы и откопали свидетельство о рождении отца Татьяны Васильевны. Его отцом там записан дед – Александр Иванович, стало быть, сын Ивана Чухнина.

В семейных архивах хранится свидетельство о рождении внука Ивана Чухнина (отца Татьяны Шеенок)

«Я когда узнала это, мы с Татьяной Васильевной собрались и поехали на то кладбище, – рассказала Татьяна Дружинина. - Мне интересно было эту тему раскопать. Татьяна Васильевна – хранительница этой памяти, и сыновьям своим рассказала, и мою дочку Олю эта история заинтересовала».

Правда, в век интернета, когда архивные материалы уже стали доступны, выяснилось вот что: Иван все-таки перетянул на себя историю Кузьмы. И на момент, когда он умер в свои 95 лет, его наследники были твердо уверены, что это он вез Лермонтова. И на дуэль тоже. Так на могилке и написали.

Так Кузьма или Иван?

Доподлинно уже не установить, кто вез тело убитого поручика. В домике Лермонтова действительно хранится портрет колоритного извозчика. Сделан он был в 1881 году, спустя 40 лет после смерти поэта. Тогда в Пятигорск снарядили специальную комиссию, которая должна была определить место дуэли.

«Не найдя в местных архивах никаких документов, члены комиссии вынуждены были положиться на показания двух современников поэта – Евграфа Чалого, державшего во время поединка лошадей дуэлянтов, и брата Кузьмы Чухнина – Ивана», – рассказали «КП на Северном Кавказе» в домике-музее Лермонтова.

Кузьма на тот момент уже умер (в 1878 году), поэтому исследователи сфотографировали Ивана. Для простого извозчика в то время неслыханный почет. С ним же позже случился еще курьез. В 1889 год в Пятигорске помпезно открывали памятник Лермонтову, первый в истории. В числе прибывших находилось несколько представителей литературы и корреспонденты газет. На открытии пригласили и немногих современников поэта.

Старенького уже Ивана Чухнина тоже – как «того самого извозчика». Газета «Северный Кавказ» сообщала тогда, что присутствующие общались почтительно с Иваном Андреичем, но тут выяснилось, что тело Лермонтова с места трагедии привёз не он, а его давно умерший брат Кузьма Чухнин.

«Все-таки, ввиду родственных отношений присутствующие выпили за здоровье старика», – сообщала газета «Северный Кавказ».

Тем не менее, именно портрет Ивана и заметка о нем хранится сейчас в Госархиве РФ с пометкой, что он – тот самый извозчик, который вез бездыханное тело Лермонтова после дуэли.

Заметки, посвященные извозчику Ивану Чухнину. Датировка Кон. XIX - нач. XX вв., после того, как в Пятигорске работала комиссия по определению места дуэли.

Важно отметить: что некоторые историки и лермонтоведы (С. И. Недумов) ставят под сомнение сам факт участия Кузьмы или Ивана Чухниных в перевозке тела поэта. В следственном деле о дуэли их действительно, нет. Упоминаются, что привезли тело слуга Лермонтова Илья Козлов и кучер Мартынова Иван Вертюков.

«Легенда об Иване Чухнине появилась позже как способ привлечь туристов к месту дуэли», – уверен Недумов.

Что ж, может и так. Но тут можно противопоставить лишь логику: приехавшие два месяца назад вместе с господами слуги вряд ли бы нашли дорогу в темноте в лесу под Пятигорском, а значит, человек из местных все-таки был нанят. Ну и Кузьма, к тому моменту неграмотный крепостной, не смог бы расписаться в опросном листе. Поэтому его фамилии там нет.

Все эти детали, вероятно, так и останутся спорными.

Старые фотографии из архива Татьяны Шеенок. Ее отец очень похож на своего деда.

Говорят, что Кузьма прожил 106 лет, Иван чуть меньше, он умер в 1909. Его сыновья прожили долгую и продуктивную жизнь. У всех было много детей, внуков. Они пережили революцию, некоторые были раскулачены. В Пятигорске на улице Дегтягрева (бывшая Ручейная) до сих пор стоит дом, где жили Чухнины, но его у семьи отобрали и раздали комнаты чужим людям. В годы войны Чухнины сражались за Родину, и кто-то так и не вернулся. Сегодня его потомки так же ходят на могилку и уже по исследованиям лермонтоведов собирают историю своей семьи.

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