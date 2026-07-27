Передавал свой опыт и любовь к футболу: знаменитый ставропольский мастер спорта СССР Виктор Капаев ушел из жизни

Виктор Капаев был кумиром юных футболистов. Фото: официальный сайт ПФК «Крылья Советов»

Сегодня на 75 году жизни не стало ветерана футбола, мастера спорта СССР, знаменитого наставника ставропольских футболистов Виктора Кирилловича Капаева. Свое детство и юность он провел на Ставрополье. Закончил Ставропольский педагогический институт.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ессентуков, это человек, чья спортивная судьба неразрывно связана с городом-курортом и Ставропольем в целом.

«Виктор Кириллович – воспитанник ДЮСШ по игровым видам спорта в Ессентуках в советское время. Именно здесь закладывались его первые футбольные навыки, здесь сформировалась та спортивная закалка, которая позволила ему добиться серьёзных успехов на всесоюзном уровне», рассказали в мэрии курортного города.

Профессиональную карьеру Виктор Кириллович начинал в 1973 году в пятигорской команде «Машук», выступавшей в третьей зоне Второй лиги чемпионата СССР. Затем выступал в высшем дивизионе СССР в составе «Крыльев Советов» (с 1975-го по 1977-й и в 1979 году). С его участием команда выиграла чемпионат Первой лиги. Затем было столичное «Торпедо». В 1980–1982 годах играл за ставропольское «Динамо».

Важной вехой в его спортивной биографии стала Спартакиада народов СССР 1979 года, где в составе сборной РСФСР он помог команде занять четвертое место. За это и был удостоен звания Мастера спорта СССР. В 1978 году Виктора Кирилловича пригласили во вторую сборную СССР для участия в товарищеском матче против бакинского «Нефтчи».

Завершил он карьеру в начале 1980-х, но от спорта не отошел. Виктор Кириллович посвятил себя работе с молодёжью, передавая свой опыт и прививая любовь к футболу новым поколениям: работал тренером на юге России, с 2016-го занимал пост старшего наставника в ОГАУ «ФК «Сахалин». Кроме того, не раз участвовал в организации турниров любительских футбольных команд.

Федерация футбола Ставропольского края и мэрия Ессентуков в лице всего футбольного сообщества выразила соболезнования родным и близким Виктора Кирилловича.

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