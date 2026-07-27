Ночью загорелось здание, где проживали футболисты. Фото: прокуратура Ставропольского края

Что случилось на базе Машука в Пятигорске в ночь на 27 июля 2026

Ночь с 25 на 26 июля для футбольного клуба «Машук-КМВ» стала настоящим испытанием. Между 2:30 и 3:00 на базе команды в Пятигорске вспыхнул пожар. Загорелось здание, где проживали футболисты. Пламя быстро охватило третий этаж, и всего за несколько часов огонь уничтожил всё: клубную экипировку, инвентарь, технику, документы, а также личные вещи игроков, тренеров и сотрудников.

Пострадавших, к счастью, нет. Когда начался пожар, на базе находился просмотровый игрок. Он проснулся от запаха дыма и успел покинуть здание до того, как пламя охватило этаж. Это спасло ему жизнь.

В этот момент основная команда была в Астрахани, им предстоял матч против местного «Волгаря». Тренерский штаб и футболисты узнали о случившемся за несколько часов до игры. Удар был тяжёлым. Главный тренер «Машука» Артур Садиров признался, что возвращать игроков в игру было очень непросто: утреннее потрясение оказалось настолько сильным, что настрой пришлось собирать буквально по крупицам.

Официальный комментарий футбольного клуба Машук после пожара

В Астрахани «Машук» победил со счётом 2:1. Болельщики вряд ли догадались, что футболисты пережили за несколько часов до игры.

«Огромное уважение ребятам, которые смогли сделать всё для победы. Они молодцы и выиграли у сильного соперника», - сказал Артур Садиров после матча.

В Пятигорске команда базируется на стадионе «Центральный» рядом с парком имени Кирова. Здесь же расположены два футбольных поля, спортивно-гостиничный комплекс и тренажёрный зал. Именно здесь команда тренируется, проводит игры и готовится к сезону. И теперь у неё больше нет базы.

Больше всего от огня пострадал третий этаж. Фото: прокуратура Ставропольского края

Сейчас на месте пожара работают эксперты и следователи. Ставропольская прокуратура организовала проверку.

«Прокуратура города Пятигорска устанавливает причины и условия произошедшего и даст оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности. Ход и результаты процессуальных действий, проводимых по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства», - рассказали в ведомстве.

«То, с чем пришлось столкнуться нашей команде, заслуживает отдельного уважения. Сгорела база нашего футбольного клуба. Слава Богу, никто не пострадал. И сейчас мы без стадиона и без базы. Надеюсь, руководство примет решение, ребят разместят. На одну проблему у нашей команды стало больше», - говорит тренер ФК «Машук-КМВ».

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