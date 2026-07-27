В соцсетях люди возмутились, что никто не помог мужчине. Фото: стоп-кадр видео соцсети

Паблики Дагестана облетел ролик, от которого екает сердце. У подземного Салтинского водопада человек поскальзывается на мокрых камнях у обрыва и срывается вниз. Он скрывается в воде и через мгновение уже выныривает среди бурных потоков в озере. Стоящие рядом люди снимают происходящее на телефоны, и не делают попытки помочь. Видео происшествия собрало более 18 миллионов просмотров.

В Дагестане гид сорвался в Салтинский водопад Видео: соцсети vibe_dagestana

Пользователи соцсетей равнодушными не остались. Одни возмущены: «Человек упал, а люди продолжают снимать, нет бы помочь», «Не стоит испытывать Всевышнего ради видео», «Микроинфаркт случился. Была там и этого боялась до ужаса».

Но многие предположили, что падение в ледяной водопад – это чистой воды инсценировка. Опознали и героя ролика - выяснилось, что на видео местный гид Джамал, который водит группы по достопримечательностям Дагестана. В его соцсетях немало экстремального контента – вот он спотыкается на краю обрыва, в другом ролике сидит свесив ноги на краю языка Тролля.

Салтинский водопад представляет собой фантастическое зрелище. Фото: Евгения ТОКАРЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зачастую именно так местные гиды добавляют в свои экскурсии «перчинку». Они часто стараются, чтобы туристы запомнили отдых, испытали яркие эмоции и приехали у ним снова. Например, отправляясь на экскурсию на катерах, будьте готовы к гонкам на сумасшедшей скорости, резким разворотам и крутым виражам. Нередко это приводит к трагическим последствиям. «КП-Северный Кавказ» писала, как катер с восемью туристами врезался в скалу в Сулакском каньоне, тогда погибла женщина, еще четыре человека пострадали.

СПРАВКА «КП»

Салтинский водопад – единственный на Северном Кавказе подземный водопад, одна из самых популярных достопримечательностей Дагестана. Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть это чудо. Водопад находится не под землёй в прямом смысле, а в настолько узком участке каньона, что высокие стены, смыкаясь над головой, создают ощущение пещеры. Пещера имеет несколько ярусов, по которым можно ходить. Через круглое отверстие в скальном своде с высоту примерно 20 метров (это высота семиэтажного дома) падает мощный поток воды, образуя озеро глубиной примерно 2,5 метра с ледяной чистой водой. В него часто ныряют местные жители и туристы во время экскурсий.

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