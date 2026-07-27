Во время полета на параплане открываются потрясающие виды Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На курорте «Кезеной-Ам» в Чечне запустили тандемные полеты на параплане для женщин. Об этом сообщили в министерстве Чеченской Республики по туризму.

Полеты проходят в паре с профессиональным инструктором-женщиной – мастером спорта, чемпионкой России среди женщин и победительницей Кубка России по сверхлегкой авиации Татьяной Добрыниной.

Стоимость зависит от выбранной высоты и составляет 5000, 6000 или 10 000 рублей. Продолжительность полета определяется погодными условиями, направлением ветра и весом пассажира. Мужчины также могут полюбоваться горными пейзажами с высоты птичьего полета, но с инструктором-мужчиной.

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Наличие отдельных помещений и развлечений для женщин на Северном Кавказе – далеко не редкость. Например, в Махачкале с 2011 года работает женский пляж «Горянка». Доступ открыт не только для мусульманок, разрешены привычные раздельных купальниках.

В Чечне есть аналогичная зона отдыха «Лагуна» с водными горками и прокатом катамаранов, а также женские бассейны и СПА-комплексы.

В Карачаево-Черкесии в одном из термальных комплексов для посетительниц женского пола выделена отдельная большая зона.

Кстати, в Дербенте сохранилась Девичья баня, действовавшая с XVI по середину XX века и предназначавшаяся для омовения незамужних девушек перед свадьбой. С северной стороны к ней примыкает «Женская баня» XVII века. Она предназначалась для всех замужних дам.

СПРАВКА «КП»

Кезеной-Ам – самое глубокое (74 м) высокогорное озеро на Северном Кавказе. Оно образовалось на границе Чечни и Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря из-за горного обвала, перекрывшего русла двух рек. Здесь в 2014 году в селе Хой Веденского района открыли всесезонный спортивно-туристический комплекс «Кезеной-Ам».