«Оленья Луна»: в ночь на 29 июля ставропольцы увидят яркое летнее полнолуние

«Оленья Луна» получила название от индейцев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольцев ждет ежегодное зрелищное явление – «Оленья Луна». Это традиционное название для июльского полнолуния. В 2026 году оно выпадает на ночь с 29 на 30 июля.

Название полной луны произошло из Северной Америки. По легенде, название ей дали индейцы. Мол, коренные народы материка заметили, что к середине лета у оленей начинают активно расти красивые новые рога – отсюда и поэтичное наименование.

Точный момент полнолуния, при котором Земля будет ровно между Солнцем и Луной, а спутник будет представлять идеальный круг, произойдет 29 июля в 17 часов 36 минут по мск.

Но даже ночью, когда официально диск уже начнет уменьшаться, невооруженным глазом она будет казаться особенно яркой и крупной. Визуально она будет казаться ставропольцам полной три дня – с вечера вторника 28 июля до ночи на четверг 30 июля.

Июльская, оленья луна кажется особенно крупной – дело в том, что летом она приближается к горизонту. Особенный вид ей придает и цвет. Она может выглядеть красной, а около полуночи – оранжевой.

Обычно луну из Ставрополя видно невооруженным глазом – достаточно только вспомнить и поднять взгляд. Но для романтиков, которые хотят посвятить просмотру яркого явления целый вечер, есть несколько советов.

Во-первых, нужно уехать подальше от населенных пунктов, чтобы глаз не замыливался «световым шумом» от городского освещения. Во-вторых, нужно убрать подальше гаджеты и наслаждаться моментом в реальной жизни – опять-таки, чтобы настроить зрение на ночную темноту.

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