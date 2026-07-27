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Общество27 июля 2026 14:23

«Оленья Луна»: в ночь на 29 июля ставропольцы увидят яркое летнее полнолуние

На протяжении трех дней жители Ставрополья смогут наблюдать «Оленью Луну»
Вероника УШИНСКАЯ
«Оленья Луна» получила название от индейцев.

«Оленья Луна» получила название от индейцев.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольцев ждет ежегодное зрелищное явление – «Оленья Луна». Это традиционное название для июльского полнолуния. В 2026 году оно выпадает на ночь с 29 на 30 июля.

Название полной луны произошло из Северной Америки. По легенде, название ей дали индейцы. Мол, коренные народы материка заметили, что к середине лета у оленей начинают активно расти красивые новые рога – отсюда и поэтичное наименование.

Точный момент полнолуния, при котором Земля будет ровно между Солнцем и Луной, а спутник будет представлять идеальный круг, произойдет 29 июля в 17 часов 36 минут по мск.

Но даже ночью, когда официально диск уже начнет уменьшаться, невооруженным глазом она будет казаться особенно яркой и крупной. Визуально она будет казаться ставропольцам полной три дня – с вечера вторника 28 июля до ночи на четверг 30 июля.

Июльская, оленья луна кажется особенно крупной – дело в том, что летом она приближается к горизонту. Особенный вид ей придает и цвет. Она может выглядеть красной, а около полуночи – оранжевой.

Обычно луну из Ставрополя видно невооруженным глазом – достаточно только вспомнить и поднять взгляд. Но для романтиков, которые хотят посвятить просмотру яркого явления целый вечер, есть несколько советов.

Во-первых, нужно уехать подальше от населенных пунктов, чтобы глаз не замыливался «световым шумом» от городского освещения. Во-вторых, нужно убрать подальше гаджеты и наслаждаться моментом в реальной жизни – опять-таки, чтобы настроить зрение на ночную темноту.

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