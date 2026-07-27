Детского психолога посадят на 17 лет за насилие над особенными детьми: на педофила вышли по рисунку жертвы

Психолог из Владикавказа отправится за решетку за насилие над детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владикавказе огласили приговор детскому психологу-реабилитологу. Суд признал его виновным в насилии над детьми. Его жертвами стали два мальчика. Выйти на 49-летнего педофила смогли по рисунку одной из его жертв.

Насилие продолжалось с августа 2025 года по январь 2026 года. Известно, что психолог работал с детьми с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и другими особенностями. Во время сеансов он настаивал на уединении с ребятами, мол, так лучше идет лечение. Что творилось за закрытыми дверями, представить страшно.

Детям педофил угрожал и заставлял молчать о том, что происходило. Но один ребенок решил выразить ужас в рисунках. Ранее сообщалось, что родители, увидев это, заметили сексуализированные сюжеты. Они пошли в полицию, а сотрудники – к психологу. Все ужасы подтвердились только в конце марта 2026 года.

Педофила задержали в конце марта. Приговор вынесли в конце июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, педофил успел растлить двух мальчиков. На него возбудили уголовное дело по двум эпизодам пункта «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних лиц).

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок 15 лет», – сообщили в СУ СКР по Северной Осетии.

Кроме того, по решению Верховного суда Северной Осетии весь срок в колонии педофил будет принудительно наблюдаться у врача психиатра.

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