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Происшествия27 июля 2026 14:46

Детского психолога посадят на 17 лет за насилие над особенными детьми: на педофила вышли по рисунку жертвы

Детского психолога из Владикавказа посадят на 17 лет за насилие над детьми
Данил ЮРКОВ
Психолог из Владикавказа отправится за решетку за насилие над детьми

Психолог из Владикавказа отправится за решетку за насилие над детьми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владикавказе огласили приговор детскому психологу-реабилитологу. Суд признал его виновным в насилии над детьми. Его жертвами стали два мальчика. Выйти на 49-летнего педофила смогли по рисунку одной из его жертв.

Насилие продолжалось с августа 2025 года по январь 2026 года. Известно, что психолог работал с детьми с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и другими особенностями. Во время сеансов он настаивал на уединении с ребятами, мол, так лучше идет лечение. Что творилось за закрытыми дверями, представить страшно.

Детям педофил угрожал и заставлял молчать о том, что происходило. Но один ребенок решил выразить ужас в рисунках. Ранее сообщалось, что родители, увидев это, заметили сексуализированные сюжеты. Они пошли в полицию, а сотрудники – к психологу. Все ужасы подтвердились только в конце марта 2026 года.

Педофила задержали в конце марта. Приговор вынесли в конце июля

Педофила задержали в конце марта. Приговор вынесли в конце июля

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, педофил успел растлить двух мальчиков. На него возбудили уголовное дело по двум эпизодам пункта «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних лиц).

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок 15 лет», – сообщили в СУ СКР по Северной Осетии.

Кроме того, по решению Верховного суда Северной Осетии весь срок в колонии педофил будет принудительно наблюдаться у врача психиатра.

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