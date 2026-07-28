«Это нормально?»: Ксения Собчак попросила главу Северной Осетии остановить травлю женщин

Ксения Собчак заступилась за девушку без бюстгальтера , которой угрожает "патруль нравственности" в Северной Осетии. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Журналистка Ксения Собчак через свои соцсети публично обратилась к главе Республики Северная Осетия – Алания Сергею Меняйло. Внимание «Кровавой барыни», как она позиционирует свой канал в одной из запрещенных соцсетей, привлекла деятельность сетевой этнической группировки, которая призывает к насилию над женщинами за несоблюдение ими определенных правил, касающихся поведения, одежды и даже манеры разговаривать.

«На днях один из ее членов объявил личную вендетту девушке, чей образ он посчитал слишком откровенным. А ее справедливый ответный гнев - поводом призывать к насилию над ней и ее родственниками», – сказала Ксения Собчак.

Суть конфликта такова: юная жительница Северной Осетии опубликовала у себя видео, на котором у нее сквозь майку видно соски. То есть, без бюстгальтера. Углядевшие это мужчины начали писать ей и угрожать якобы из-за оскорбления традиций предков и недостойного поведения. А потом администратор местного паблика опубликовал адрес девушки и стал буквально науськивать своих подписантов приехать и расправиться с ней и всей ее семьей.

Девушка за словом в карман не полезла и ответила грубо. Это спровоцировало уже просто шквал агрессии. Сам автор канала в личку написал ей ночью, что «ждет сегодняшнего дня», так как приедет и заставит извиняться ее и ее семью.

Участники сетевой этнической группировки угрожают девушкам и публикуют их адреса с анонсами расправы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Всегда очень страшно за девушек, которым угрожают, публикуют их адреса и персональные данные. Шанс того, что найдется сумасшедший, который решит что-то сделать с человеком – никогда не равен нулю», – пишет Ксения Собчак.

По ее словам, призывы лишать здоровья и жизни женщин должны насторожить любого руководителя, поэтому в своем официальном обращении на имя главы республики она привела примеры сообщений жителей региона из нескольких постов, которые готовы приезжать и разбираться с женщинами «по законам им одной понятной чести».

«Сергей Иванович, вы поддерживаете такое отношение к женщинам или вы его осуждаете?», – обратилась она напрямую с вопросом в главе республики.

Она также попросила Меняйло дать оценку деятельности общины и ее членов. А канал, где участники оскорбляют женщин, просто снести за разжигание межнациональной и половой вражды.

Между тем, в Северной Осетии действительно есть своеобразные «патрули нравственности». Женщины из республики не в первый раз жалуются на травлю за посты в интернете. Так, «прилететь» может за видео с тренировок латинскими танцами в профиле, откровенное, по мнению некоторых, декольте или даже за отказ готовить еду. «Отхватить» от нравоучителей можно и за претензию на право самостоятельно выбирать себе пару.

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