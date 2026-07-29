Жил горами и сердце оставил в горах: на сборах в Приэльбрусье скончался председатель федерации альпинизма Челябинской области

Сергей Иванович Печенкин, выдающийся советский и российский альпинист, скончался в КБР. Фото: Федерация альпинизма Челябинской области

В горах Кабардино-Балкарии оборвалась жизнь выдающегося советского и российского альпиниста, руководителя Федерации альпинизма Челябинской области Сергея Ивановича Печенкина. Ему было 70 лет.

Трагедия случилась в ущелье Адыр-Су, где проходят альпсборы «Джайлык 2026». Во время тренерского совещания в базовом лагере у Сергей Печенкина остановилось сердце. Все, кто был рядом, сразу попытались помочь. Делали массаж сердца и искусственное дыхание, но спасти его не удалось. Всего три недели оставалось до его 71-го дня рождения.

Сергей Иванович отдал альпинизму больше полувека. За свою карьеру он выполнил норматив кандидата в мастера спорта, стал инструктором-методистом второй категории и судьёй всероссийского уровня. 12 лет назад он возглавил Федерацию альпинизма Челябинской области. И всё это время оставался для коллег не просто руководителем, а мудрым наставником и добрым другом. Благодаря его энергии, профессионализму и преданности горам были подготовлены сотни молодых альпинистов и скалолазов.

Легенда альпинизма навсегда остался в горах, которые так любил. Фото: Федерация альпинизма Челябинской области

«На всех десяти последних альпинистских сборах в горах он выступал как ответственный за безопасность участников», - рассказали в федерации альпинизма Челябинской области.

«Помню, как ходил с нами на Мышляй, как тренировал нас на Таганке в кемпинге «Таганай-Экстрим», как ходил с нами в походы, как возил нас на своей машине на соревнования в Миасс. И всегда был такой спокойный, добрый, с легким юмором и ноткой задумчивости», - делится одна из воспитанниц прославленного тренера Олеся.

«Многое в жизни с самого юношества я приобрел благодаря ему, спасибо», - написал в соцсетях другой ученик Печенкина.

Уход Сергея Печенкина стал тяжёлой утратой для всего альпинистского сообщества России. Федерация альпинизма России выразила глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям и многочисленным ученикам.