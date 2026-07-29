Топливная банда обокрала посетителей АЗС на Ставрополье на 60 млн рублей. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ставрополе завершился суд над участниками топливной банды, которая обокрала посетителей АЗС на 60 млн рублей. В группировке состояли 14 человек: менеджеры, программисты, операторы и даже хакеры. План был донельзя прост – преступники не доливали бензин покупателям. А чтобы это удалось скрыть, взломали оборудование.

Банду организовали трое работников одной заправки в 2014 году. Сами сделать многого не могли – пришлось привлекать других сотрудников и хакеров, способных взломать программы на АЗС.

План преступников показали в ФСБ. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

«Фигуранты создали и внедрили в системы управления 17 автозаправочных станций на территории края нештатный программно-аппаратный комплекс, позволявший реализовывать топливо клиентам с недоливом, и использовали его для хищения нефтепродуктов», – раскрыли схему в прокуратуре Ставропольского края.

Так продолжалось три года – до 2017 года. Выявить кражу было попросту невозможно – внедренные программы считали налитое топливо по норме. Только специальное оборудование показывало недостачу. А если не было жалоб или очевидной кражи, то и подключать его никто бы не стал.

Топливо пересчитали. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

Клиенты не получали в среднем от 3% до 5% купленного бензина. При малых объемах закупки, может, и не заметно. Но за годы и для больших компаний это оказалось ощутимо. Коммерческие и некоммерческие предприятия, а также простые покупатели потеряли порядка 60 млн рублей.

Куда все это время сбывали «нефтяное богатство», неизвестно по сей день. Может, продавали по низкой цене другим людям или коммерсантам. Этого правоохранительные органы не уточняют.

Только специальное оборудование помогло выявить кражу. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

Известно только то, что участники банды точно сбывали краденое. При обысках у них нашли дороги часы, украшения, доллары, евро, миллионы рублей, флешки. Взломанное оборудование засекли и проверили нормально. Так, собственно, недолив и сумма ущерба и вскрылись.

При обысках у преступников нашли деньги, дорогие часы. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

Преступников задержали. На них возбудили уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество» и «Создание и использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированной модификации информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации». И вот в 2026 году участникам банды вынесли приговоры:

Хакеры внедрили программы, позволяющие не доливать топливо. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

Организатора группировки суд отправил в колонию строгого режима на 14,5 лет и наложил штраф в миллион рублей. Еще 11 фигурантов, вину так и не признавшие, получили от семи до 13 лет колоний общего и строгого режимов со штрафами от 250 тысяч до 700 тысяч рублей. Троим преступникам назначили от 3,5 до 4,5 лет условного срока, но заставили заплатить по 150 тысяч рублей.

Недостачу вскрыли, и всех участников банды задержали. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В казну государства из украденных 60 млн смогли изъять только 10 млн рублей. Неизвестно, будут ли взыскать с осужденных оставшуюся сумму.

«Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

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