В Ставрополе завершился суд над участниками топливной банды, которая обокрала посетителей АЗС на 60 млн рублей. В группировке состояли 14 человек: менеджеры, программисты, операторы и даже хакеры. План был донельзя прост – преступники не доливали бензин покупателям. А чтобы это удалось скрыть, взломали оборудование.
Банду организовали трое работников одной заправки в 2014 году. Сами сделать многого не могли – пришлось привлекать других сотрудников и хакеров, способных взломать программы на АЗС.
«Фигуранты создали и внедрили в системы управления 17 автозаправочных станций на территории края нештатный программно-аппаратный комплекс, позволявший реализовывать топливо клиентам с недоливом, и использовали его для хищения нефтепродуктов», – раскрыли схему в прокуратуре Ставропольского края.
Так продолжалось три года – до 2017 года. Выявить кражу было попросту невозможно – внедренные программы считали налитое топливо по норме. Только специальное оборудование показывало недостачу. А если не было жалоб или очевидной кражи, то и подключать его никто бы не стал.
Клиенты не получали в среднем от 3% до 5% купленного бензина. При малых объемах закупки, может, и не заметно. Но за годы и для больших компаний это оказалось ощутимо. Коммерческие и некоммерческие предприятия, а также простые покупатели потеряли порядка 60 млн рублей.
Куда все это время сбывали «нефтяное богатство», неизвестно по сей день. Может, продавали по низкой цене другим людям или коммерсантам. Этого правоохранительные органы не уточняют.
Известно только то, что участники банды точно сбывали краденое. При обысках у них нашли дороги часы, украшения, доллары, евро, миллионы рублей, флешки. Взломанное оборудование засекли и проверили нормально. Так, собственно, недолив и сумма ущерба и вскрылись.
Преступников задержали. На них возбудили уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество» и «Создание и использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированной модификации информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации». И вот в 2026 году участникам банды вынесли приговоры:
Организатора группировки суд отправил в колонию строгого режима на 14,5 лет и наложил штраф в миллион рублей. Еще 11 фигурантов, вину так и не признавшие, получили от семи до 13 лет колоний общего и строгого режимов со штрафами от 250 тысяч до 700 тысяч рублей. Троим преступникам назначили от 3,5 до 4,5 лет условного срока, но заставили заплатить по 150 тысяч рублей.
В казну государства из украденных 60 млн смогли изъять только 10 млн рублей. Неизвестно, будут ли взыскать с осужденных оставшуюся сумму.
«Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в УФСБ России по Ставропольскому краю.
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