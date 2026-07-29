Местные жители просят помощи из-за разрушенного канализационного коллектора. Фото: стоп-кадр видео «Народного фронта»

Уже несколько месяцев в одном из городов Ставропольского края канализация больше похожа на горную реку. Местные жители не могут спать по ночам от ужасного запаха, а бабушки жалуются, что внуки отказываются приезжать к ним на каникулы.

Жители улицы Ленина в Георгиевске живут на берегу зловонной реки. По словам местных, неподалеку обвалился канализационный коллектор и теперь от запаха страдает весь район.

«Мы ночью просыпаемся от вони», – жалуются местные жители.

Причина аварии в ветхости сети. Жители Георгиевска не помнят, когда в последний раз заменяли канализационные трубы. По их словам, коммуникации настолько старые, что просто развалились.

Горная река выбивается из земли в Георгиевске. Фото: стоп-кадр видео «Народного фронта»

«Трубы очень старые. Их не меняли уже не знаю сколько лет. И они разложились уже, их нет. И получился обвал», – объясняет местная жительница.

Теперь по улице Георгиевска течет почти настоящая горная река, только из канализации. По словам местных, запах настолько сильный, что мешает им общаться с семьей – пенсионерки в этом году остались без внуков на каникулах. Дети просто отказываются приезжать к бабушкам в такие условия.

И проблема не только в запахе. Люди также беспокоятся за свою безопасность.

На Ставрополье люди требуют починить канализацию и убрать зловонную реку Видео: «Народный фронт»

«Вдруг кто-то упадёт? Пока что-то не случится, примут меры. Даже стыдно. Боишься здесь на остановке стоять», – говорит одна из жительниц.

Местные жители в происходящем винят водоканал. По словам одной из жительниц, после обращения в организацию, ей посоветовали обратиться в аварийную службу.

«А аварийка что может? Аварийка вот приехала, загородили и все», – опускает руки женщина.

Активисты «Народного фронта» обратились в краевой водоканал с просьбой обратить внимание на проблему жителей улицы Ленина Георгиевска и помочь людям. А пока местные продолжают прикрывать нос и дышать, сдерживая рвотный рефлекс.

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