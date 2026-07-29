Ставрополец сделал предложение любимой на сцене. Фото: скриншот видео Ставропольские парки

Концерт румынской группы Morandi в Ставрополе запомнится надолго. Во время выступления в Зелёном театре Центрального парка один из зрителей поднялся на сцену и на глазах у сотен людей сделал предложение своей девушке.

Мужчина пригласил свою избранницу Александру подняться к артистам, встал на одно колено и протянул кольцо.

«Я тебя очень сильно люблю, мы с тобой много лет, стань моей женой, пожалуйста», - сказал он.

Толпа замерла. Девушка, конечно, сказала «да». Зал взорвался аплодисментами.

На концерте Morandi ставрополец сделал предложение любимой Видео: Ставропольские парки

Когда жених надевал кольцо, он признался, что от волнения у него трясутся руки. Но, несмотря на это, не забыл поблагодарить исполнителей за то, что позволили сделать предложение так, как оно запомнится на всю жизнь.

«Mоранди, сенкью, брат», - сказал счастливый жених, обнимая одного из артистов. Судя по всему, музыканты были не против стать частью истории рождения новой семьи. В конце концов, что может быть романтичнее, чем любовь и музыка.

Morandi - это румынская группа, образованная в Бухаресте в 2004 году. Название коллектива составлено из имён вокалистов: Mo - Мариус Мога, а Randi - псевдоним Андрея Ропча. Свою популярность группа обрела благодаря танцевальным электро-поп и хаус-хитам. В России коллектив особенно полюбили в 2008 году после выхода песни «Ангел». И сегодня их музыка продолжает вдохновлять на самые важные поступки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предложение руки и сердца сделали во время концерта Басты в Ставрополе

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru