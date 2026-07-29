В горах Карачаево-Черкесии погиб альпинист

Погибший входил в состав группы альпинистов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В горах Карачаево-Черкесии произошла трагедия. В районе озера Даут - это окрестности пика МИФИ в Даутском ущелье, погиб альпинист.

«Погибший альпинист был в составе зарегистрированной группы семи человек», - рассказали в МЧС России по КЧР.

В настоящее время спасатели выдвинулись на место происшествия для транспортировки тела погибшего. В операции задействованы 12 спасателей и 2 единицы техники.

Подробности случившегося уточняются.

Трагедия произошла неподалеку от границы с Абхазией. Пик МИФИ популярен среди альпинистов, но маршруты здесь требуют серьёзной подготовки. Чаще всего на этот пик поднимаются через перевал МИФИ Восточный, категория сложности которого - 2А. Этот перевал соединяет ледник Юго-Западный Даут с ледником Большой Даутский.

Вокруг Даута много скально-осыпных перевалов со снежниками и ледниками. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Район вокруг Даута отличается сложной топографией: здесь много скально-осыпных перевалов с участками снежников и ледников. Именно это делает местные маршруты не только привлекательными, но и опасными. Даже для опытных групп здесь всегда есть риск.

Обстоятельства, при которых мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, предстоит установить. Информация уточняется.