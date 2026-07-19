В таком виде особняк много лет стоит в центре Ставрополя. Фото: сайт ДОМ.РФ

В Ставрополе нашли инвестора, который готов взяться за восстановление легендарного особняка на улице Комсомольской, 100. Того самого, который горожане называют «домом с привидениями». Краевое управление по охране объектов культурного наследия уже выдало задание на проведение работ. Документ утвердили ещё в мае 2026 года.

Особняк давно ждал своего часа. В 2014 году он сильно горел: тогда выгорело перекрытие на площади 70 квадратных метров, пострадала крыша. В 2017 году здание отдали в аренду с условием восстановления. Тогда планировали сделать там гостиницу и закончить работы к 2020 году. Арендатор получил здание по льготной ставке на 49 лет - по одному рублю за квадратный метр в день. Но реконструкция так и не состоялась. На неё требовалось около 36 миллионов рублей, и инвестор не справился.

Сохранилась главная лестница, ведущая на второй этаж. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Теперь - новая попытка. И, судя по всему, более серьёзная и основательная. Особняк восстанавливают в рамках программы льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия, которую реализует ДОМ.РФ. Это федеральная программа, которая даёт инвесторам возможность получить кредит на выгодных условиях - под низкий процент и на длительный срок. Главное условие: здание должно быть памятником архитектуры, а восстановление идти строго по проекту, согласованному с органами охраны наследия. Льготная ставка, длинный кредитный горизонт и отсутствие залога делают программу привлекательной для бизнеса, который готов вкладываться в старые, но ценные здания. В случае с домом на Комсомольской, 100 именно эта программа и позволила найти инвестора, готового взяться за сложный и дорогой проект.

Межэтажные перекрытия сгорели в пожаре. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас идёт разработка проектной документации. По закону у инвестора есть два года, чтобы подготовить все необходимые бумаги. Следующие этапы, прописанные в дорожной карте, - получение разрешительной документации, восстановление и приёмка работ. Дорога предстоит долгая, но у старинного особняка, наконец, появился шанс.

В такой обстановке неуютно даже привидениям. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

У особняка на улице Комсомольской богатая и драматичная история, достойная романа. Он построен в 1914 году, принадлежал купцу первой гильдии Игнатию Волобуеву. Здание возвела дочь купца Анна Игнатьевна Волобуева вместе со своим мужем известным предпринимателем, почетным гражданином города и городским главой Сергеем Федоровичем Деревщиковым. После смерти мужа Анна продала дом. Новой владелицей стала женщина, которая сдавала комнаты постояльцам. Здесь квартировал мучной король Ага Балы Гулиев, бакинский миллионер, владелец самых крупных мельниц на Кавказе. Несколько комнат снимала игуменья Ставропольского Иоанно-Мариинского женского монастыря Феофила, а верхний этаж занимали монахи из Закавказья.

Даже в руинах особняк сохраняет отпечаток былой красоты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Убранство апартаментов было роскошным – мозаика из красного и черного дерева, позолоченная лепнина стен и потолков, персидские ковры, хрустальные люстры и каминами.

Благодаря компьютерной графике можно увидеть, каким изначально был особняк Волобуева. Фото: архив "КП"

«Золотой век» особняка длился недолго. В 1917-м грянула революция, особняк отдали под госпиталь. Потом в здании располагался туберкулёзный диспансер, затем общежитие для медиков. Со временем дом обветшал, но даже в руинах сохраняет отпечаток былой красоты. Четырёхэтажное здание своей архитектурой напоминает средневековый замок и, как и положено старинному замку, у него есть свои легенды. Среди горожан он известен как «дом с привидениями». Поговаривают, что по ночам здесь бродят тени прежних обитателей - купцов, миллионеров, монахинь. Но теперь у привидений появился шанс обрести покой, а у особняка – начать новую жизнь.

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