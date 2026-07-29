«Вас больше не существует»: журналистке аннулировали паспорт из-за ошибки в гостинице Дагестана

Оказывается, никто не застрахован от того, чтобы лишиться паспорта в один момент. Фото: Ilya_Kuznetsov/Shutterstock/Fotodom

Проблемы с документами в России порой принимают удивительный оборот. Бывшая сотрудница «КП-Ставрополь», а сейчас журналистка издания MSK1.RU, Иветта Авраамова рассказала, как в одно мгновения перестала существовать с юридической точки зрения.

«Все началось с посылки из Китая. Я ждала пленочный фотоаппарат, хотела сделать оригинальный подарок. Товар застрял на таможне, перевозчик сообщил: документ получателя недействителен. Проверка на "Госуслугах" подтвердила худшее – паспорт аннулирован. Я растерялась, как так? Недавно же устраивалась на работу, заказывала справки, никаких проблем не было», – рассказала Иветта.

Вообще закон предусматривает несколько причин, по которым главный документ человека становится недействительным: истекший срок, смена фамилии и других личных данных, посторонние записи, повреждения страниц, ошибки, потеря. Но в случае Иветты ничего такого не было. Она просто исчезла из базы МВД. А это значит, что нельзя пользоваться банковскими услугами, совершать другие важные вещи, еще и штраф можно схлопотать за проживание без удостоверения личности.

Первым делом «человек-невидимка» отправилась в ближайший МФЦ. Сотрудница центра удивилась и сказала, что обычно такие случаи бывают у тех, кто забыл заменить паспорт в 45 лет. Девушку направили в миграционное подразделение МВД.

Полицейские тоже только развели руками и объяснили, что вернуть ее в систему не могут – нужно написать запрос в выдававшее паспорт отделение (а это было в Красноярском крае!) и ждать до 30 дней. Журналистке, постоянно выезжающей в командировки, это просто парализовало бы работу.

Иветта Авраамова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Сотрудница с усталым видом предположила: "Возможно, виноват администратор в санатории". Я ответила, что не была ни в каком санатории, а затем спросила: с каких пор сотрудник на ресепшене может одним неверным нажатие клавиши лишить человека действующего паспорта и выбить его из системы МВД? Она лишь вздохнула: "Ну… вот так получилось"», – объяснила Иветта.

Позже девушка догадалась, о чем шла речь – во время масштабного наводнения на Кавказе она останавливалась в дагестанском отеле. Но ясности в ситуацию это все равно не внесло.

Через месяц из Красноярска поступил звонок:

«Ваш паспорт действительно числился недействительным в течение четырех дней. Затем статус восстановился сам собой. Причину сбоя мы объяснить не можем. Но вы не первая, кто кто обращается с подобной проблемой».

Перед Иветтой извинились, объяснили, какие документы надо заполнить, и тоже переложили ответственность на гостиницу.

«Если это так, возникает вопрос: почему обычная техническая ошибка способна буквально стереть человека из государственных баз данных? Еще более интересный вопрос: если бы не посылка из Китая, как бы я узнала, что мой паспорт недействителен? Должны быть какие-то оповещения? Ответов лично у меня нет, но зато благодаря моему опыту другие люди будут знать, как действовать в таком случае!» – поделилась журналистка.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

О том, что ее сына «не существует», сотрудница «КП-Северный Кавказ» узнала на его восьмом году жизни и совершенно случайно. Все это время она водила его в поликлинику, садик, потом в школу, на кружки, возила в путешествия. А с какой скоростью из дома пропадала еда!... Так что абсолютно точно можно сказать – он существует! Но когда женщина отправила заявление на оформление загранпаспорта, получила отказ. Списала на технический сбой, продублировала заявку несколько раз. Такого ребенка нет и точка.