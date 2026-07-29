Станислав Черчесов, главный тренер грозненского "Ахмата". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов эмоционально отреагировал на один эпизодов выездного матча с «Локомотивом». Его подопечные играли в Москве. Весь первый тайм шел дождь, Станислав Черчесов ходил по бровке поля под большим зонтом.

Может погода повлияла на настрой чеченской команды, но уже на восьмой минуте «Локомотив» забил быстрый гол. Счет 0:1, и главный тренер «Ахмата» от досады в сердцах бросает зонт на землю. Эмоциональный жест увидели все.

Вероятно, такой настрой тренера встряхнул чеченских игроков, команда выровняла игру, забив на 83-й минуте ответный гол. Матч завершился ничьей 1:1.

Благодаря голу, который «Ахмат» забил за семь минут до финального свистка, грозненцы начинают сезон-2026/2027 не с нуля, а с одного очка. Это позволяют избежать поражения в первом же туре и набрать турнирный балл.

Станислав Черчесов бросил зонт на матче между "Ахматом" и "Локомотивом" Видео: Матч премьер

Сам Черчесов спокойно отнесся к эпизоду с зонтом.

«Подбросил зонтик, но я его выправил. И спокойно передал. А вы увидели», - сказал потом тренер в интервью. По его словам, он не придал этому значения.

Хорошо, что под руку попался зонт, а не кто-то из игроков. В следующем туре «Ахмат» встретится со «Спартаком» 2 августа. И теперь болельщики гадают: что возьмёт Черчесов на этот раз?

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