21-летний парень приехал в Россию, чтобы знакомиться с культурой народов Северного Кавказа. Фото: соцсети Тайки Носаки

Японец Тайка Нозаки души не чает в культуре Северного Кавказа. Он узнал о ней на родине и начал учить кавказские танцы по онлайн-урокам. А позже любовь к горным республикам победила – он приехал в Россию, чтобы увидеть все вживую.

Во время прогулки по Владикавказу самурай-джигит увидел мужчину, играющего на осетинском народном инструменте. Он узнал мотив, который исполнял музыкант – это была песня «Тархъады бæлас» («Дерево темного леса») – и решил к нему присоединиться.

«Когда мы погуляли в парке, я совпадение видел гитарист который играет как осетинский инструмент “Фæндыр", и мы начинали маленький сессия. Этот время уже не просто экскурсия, я могл чувствовать настоящий живой культурный момент», – старательно пытается писать на русском иностранец.

Японец спел песню на осетинском языке с уличным музыкантом во Владикавказе Видео: соцсети Тайки Нозаки

Это не первое проявление любви Тайки Нозаки к культуре народов Северного Кавказа. 21-летний японец увидел, как исполняют лезгинку в видеоролике на YouTube и сразу влюбился. Вскоре и его собственная страница в соцсетях заполнилась роликами, на которых он танцует лезгинку, заученную по видеоурокам.

«Я влюбился в благородную, красивую и одновременно сильную культуру Кавказа. Когда я впервые увидел кавказские танцы, музыку и народные костюмы, меня охватило чувство, будто это моя судьба. Это было подобно электрическому разряду, который внезапно пронзил мое тело», – рассказывает Тайка Нозаки.

С тех пор он познакомился со многими жителями Северного Кавказа – они зовут его братом и звездой горных регионов. А сам Тайка Нозаки учится фланкировать шашкой, участвует в конкурсах по традиционному танцу и выступает на этнографических форумах.

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