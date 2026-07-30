В Дагестане живёт человек, который проверяет границы возможного там, где большинство даже не рискнуло бы приблизиться. Рустам Рабадангаджиев - экстремал, чьи трюки заставляют содрогнуться даже видавших виды спасателей. Начав с воркаута, как многие мальчишки, он быстро перешёл к смертельно опасным упражнениям: отжиманиям на топорах, ножах, работающей бензопиле. Дважды во время подобных трюков у Рустама лопались бутылки, осколок стекла до сих пор остаётся в его руке. Однажды он упал на нож и серьёзно повредил связки. Но его это не останавливает.
В 2024 году Рустам участвовал в телешоу, где демонстрировал свои возможности. После этого о дагестанском экстремале узнала вся страна, у Рустама появились свои поклонники, которые с нетерпением ждут новых трюков на грани жизни и смерти.
Недавно Рустам превзошёл сам себя. В соцсетях он выложил ролик, от которого бегут мурашки. На видео молодой человек берёт зубами полотно работающей бензопилы, приподнимает инструмент над землёй и держит его несколько секунд.
«20 секунд цепная лента крутилась во рту, 10 секунд пила была над землёй. При прикусе вибрация была на всю голову, я думал, зубы посыплются», — признался экстремал.
Вес пилы - 6 килограммов, длина полотна с цепью - 40 сантиметров.
Видео: соцсети Рустама Рабадангаджиева
В комментариях нашлись скептики, которые усомнились в опасности трюка. Мол, пила работает на малых оборотах, цепь тупая.
«Пила работает на одной скорости, на ней нет малых и средних оборотов», - говорит Рустам и в доказательство той же пилой распилил брус.
Трюк с бензопилой Рустам называет самым опасным из тех, что он до сих пор делал. И предупредил, что ни в коем случае не нужно повторять такие вещи.
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