Рустам 10 секунд держал во рту работающую бензопилу. Фото: стоп-кадр видео героя публикации

В Дагестане живёт человек, который проверяет границы возможного там, где большинство даже не рискнуло бы приблизиться. Рустам Рабадангаджиев - экстремал, чьи трюки заставляют содрогнуться даже видавших виды спасателей. Начав с воркаута, как многие мальчишки, он быстро перешёл к смертельно опасным упражнениям: отжиманиям на топорах, ножах, работающей бензопиле. Дважды во время подобных трюков у Рустама лопались бутылки, осколок стекла до сих пор остаётся в его руке. Однажды он упал на нож и серьёзно повредил связки. Но его это не останавливает.

В 2024 году Рустам участвовал в телешоу, где демонстрировал свои возможности. После этого о дагестанском экстремале узнала вся страна, у Рустама появились свои поклонники, которые с нетерпением ждут новых трюков на грани жизни и смерти.

Этот трюк экстремал называет самым опасным из всех, что он выполнял. Фото: стоп-кадр видео героя публикации

Недавно Рустам превзошёл сам себя. В соцсетях он выложил ролик, от которого бегут мурашки. На видео молодой человек берёт зубами полотно работающей бензопилы, приподнимает инструмент над землёй и держит его несколько секунд.

«20 секунд цепная лента крутилась во рту, 10 секунд пила была над землёй. При прикусе вибрация была на всю голову, я думал, зубы посыплются», — признался экстремал.

Вес пилы - 6 килограммов, длина полотна с цепью - 40 сантиметров.

Экстремал из Дагестана выполнил смертельно опасный трюк Видео: соцсети Рустама Рабадангаджиева

В комментариях нашлись скептики, которые усомнились в опасности трюка. Мол, пила работает на малых оборотах, цепь тупая.

«Пила работает на одной скорости, на ней нет малых и средних оборотов», - говорит Рустам и в доказательство той же пилой распилил брус.

Трюк с бензопилой Рустам называет самым опасным из тех, что он до сих пор делал. И предупредил, что ни в коем случае не нужно повторять такие вещи.

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