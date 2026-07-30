Дело предателя Родины рассекретили на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

УФСБ России по Ставропольскому краю рассекретило детали уголовного дела агента нацистов, предавшего Родину в годы Великой Отечественной войны. Василий Дядюшкин, уроженец села Большая Джалга Ипатовского района, принял сторону немецких захватчиков и устраивал по их приказу диверсии в тылу Красной Армии.

На предательство Дядюшкина подтолкнуло взятие в плен. В апреле 1943 года рядовой попал в руки врага во время боев. Будущего предателя направили в лагерь военнопленных №132 «Холодная гора», что находился в Харькове. Уже на месте солдата начал вербовать комендант Рихтер.

ФСБ рассекретила уголовно дело Василия Дядюшкина. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

Рядовой Дядюшкин повелся на сладострастные речи нацистов и переметнулся на их сторону. Его назначили тайным агентом немецких контрразведывательных органов. Захватчики выдали ему кличку «Лосев». Диверсант сразу принялся за «работу» – стал доносить на советских военнопленных, которые проводили агитацию против солдат Рейха и которые планировали побег.

«В марте 1944 года, находясь на службе в 25-ой немецкой танковой дивизии, Дядюшкин В.Я. изъявил добровольное желание направиться на учебу в диверсионно-террористическую школу Германии № 54, где под кличкой “Руденко” в течение четырех месяцев изучил методы диверсионной работы в тылу», – говорится в материале УФСБ России по Ставропольскому краю.

Дядюшкин совершал диверсии и теракты в тылу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После обучения в августе-сентябре 1944 года Дядюшкин вместе с группой диверсантов дважды забрасывали в тыл Красной Армии в районе Варшавы. Выполняя задания нацистов, предатель подорвал шоссейный мост, который был важным для передвижения советских войск, а также отравил мышьяком колодец с питьевой водой и еду на полевой кухне.

Как только Дядюшки выполнил «работу», он вернулся в 25-ую танковую дивизию. Там диверсант выполнял задания оберлейтенанта Шица в качестве тайного агента. Например, в марте-апреле 1945 года во время боев в Венгрии предатель собирал сведения о боеготовности и вооружении Красной Армии и занимался радиоразведкой.

Сводка с допроса предателя. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В начале мая 1945 года нацистская армия терпела сокрушительное поражение от советских войск. Дядюшкина готовили к переброске в тыл для очередной диверсии, но в ночь на 9 мая его пленили красноармейцы. Предателя передали отделу контрразведки «СМЕРШ», где об измене узнали все.

На трибунале Дядюшкин просил сохранить ему жизнь, несмотря на преступления. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

Уже 8 июля 1945 года Дядюшкин предстал перед военным трибуналом по обвинению в измене Родине. Несмотря на все преступления, из-за которых гибли советские солдаты, он попросил сохранить ему жизнь, чтобы он искупил грехи трудом. И все же диверсанта приговорили к расстрелу с конфискацией имущества в доход государства. Права на обжалование у предателя не было.

Справка о приведении приговора в исполнение. Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

А ранее ФСБ рассекретила подвиг диверсанта со Ставрополья. Герой, попав в плен с беременной женой, лишь сделал вид, что работает на нацистов. Сам же он, в отличие от вышеупомянутого Дядюшкина, занимался советской контрразведкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работал» на немцев, попав в плен с беременной женой: подвиг контрразведчика рассекретили на Ставрополье

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru