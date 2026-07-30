Кожа на руках местами обуглилась: 13-летнюю девочку ударило током, когда она проходила мимо упавшей опоры ЛЭП в Дагестане

ЛЭП рухнула из-за размыва грунта. Фото: Михаил ПАТЛИС. Перейти в Фотобанк КП

Весна и лето в Дагестане выдались дождливыми. Республика до сих пор приходит в себя после мощнейшего за полвека паводка, а погода продолжает испытывать регион на прочность и добавлять новые проблемы.

Очередной удар стихии пришёлся на высокогорье. Прошедшие накануне в горах сильные ливни привели к тому, что в селе Хпюк Курахского района просел грунт и на землю рухнула высоковольтная опора ЛЭП.

В этот момент мимо проходила 13-летняя девочка. Она случайно коснулась оборванного провода и получила тяжёлые ожоги второй степени. Пострадали стопы ног и кисти рук, кожа на руках потемнела, покрылась волдырями и местами обуглилась. Девочке оказали первую помощь, сейчас за её состоянием следят врачи.

Состояние здоровья девочки на контроле у медиков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователям предстоит выяснить, была ли опора в аварийном состоянии и проводились ли её плановые осмотры. Предстоит установить, кто отвечал за содержание линии электропередачи, и наказать виновных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родила в туалете, он упал в унитаз»: полицейские четыре месяца искали женщину, которая выкинула младенца на свалку Хасавюрта

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru