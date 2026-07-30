«Шоколадный маньяк» из Махачкалы: рецидивиста-сладкоежку осудили за десятую кражу сладостей

Мужчину задержали за десятую кражу шоколада. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Недавно в одном из судебных залов Дагестана прошло необычное заседание. На скамье подсудимых оказался рецидивист, но не простой. Он не угонял машины и не грабил банки. Его страсть – шоколад.

Согласно материалам дела, жителя Махачкалы задержали в одном из магазинов города. При проверке выяснилось, что мужчина вынес из торгового зала товаров на 7 тысяч рублей. Причем вся его «продуктовая корзина» состояла из плиток альпийского шоколада и одного энергетика.

В местных «криминальных» кругах он известен давно. Эта кража стала 10, юбилейной. Причем все предыдущие также имели одну конкретную цель. Сладкоежка предпочитал красть шоколадки одной и той же марки. На суде мужчина рассказал честно: очень любит эти шоколадки, жить без них не может.

«В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, пояснил, что испытывает чувство стыда за содеянное, искренне раскаивается и дал обещание впредь не совершать подобного», – написали в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

В качестве смягчающих обстоятельств мировой судья учел признание, активное способствование раскрытию преступления. Оправдывающими факторами оказались и проблемы со здоровьем сладкоежки, и уход за матерью-инвалидом.

Суд пришел к выводу, что шоколадного «маньяка» можно не изолировать от общества. Ему присудили обязательные работы и штрафы по девяти предыдущим эпизодам.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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