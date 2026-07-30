Тепленькая шла: ставропольскую УК заставили дать жильцам горячую воду

Из горячих кранов в квартирах текла теплая вода. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из горячего крана текла не горячая вода, а едва тёплая. Именно с такой проблемой столкнулись жильцы одной из ставропольских многоэтажек. Люди платят по тарифу за горячую воду, а нормально принять ванну не могут.

Когда жалобы жильцов в управляющую компанию не привели к результату, за дело взялась Госжилинспекция края. Проверка выявила, что температура в кранах упала ниже допустимого уровня.

«Замеры температуры горячей воды в одной из квартир показали в ванной комнате - +30,4 градуса, на кухне - +58,3 градуса. Норматив, установленный законодательством, - не ниже +60 и не выше +75 градусов», — рассказали специалисты.

Люди платили за горячую воду, а на деле ее не было. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом на входе в дом температура была нормальной - более 66 градусов. То есть вода поступала горячая, но до квартир доходила уже еле тёплой. Значит, проблема крылась внутри дома - в трубах, стояках или системе, за которые отвечает управляющая компания. Именно она должна следить за состоянием внутридомовых сетей и качеством воды. И именно к УК у проверяющих возникли вопросы.

По итогам проверки управляющей компании выдали предписание: вернуть горячую воду в норму и отчитаться, приложив копии замеров.

В Госжилинспекции напомнили: если управляющая компания не исполняет свои обязанности, жильцы могут обратиться в инспекцию. Направить обращение можно через портал госуслуг или лично по адресу: Ставрополь, улица Спартака, 6, кабинет 15. На основании обращения инспекторы проведут проверку.

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