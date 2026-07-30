В последние дни жители Беслана неоднократно сообщали о коровах, гуляющих по центральным улицам. Фото: администрация Беслана

Коровы в центре города, на трассе, вдоль железнодорожных путей, под окнами многоэтажек – нет, это не описание быта в Индии. На такую обстановку в городе жалуются жители Беслана в Северной Осетии. Стадо буренок не давало покоя горожанам, блокируя движение машин и пешеходов.

По словам местных, около двух десятков коров в составе организованного стада на протяжении нескольких дней терроризировали местных жителей. Буренки портили газоны, съедали клумбы и просто создавали в городе хаос.

Местные власти неоднократно предупреждали владельца стада и просили его справиться с «рогатыми налетчицами». Но фермер проигнорировал предупреждение и оставил коров на самовыгуле. Тогда администрации пришлось справляться самостоятельно.

В Северной Осетии гулявшее по городу стадо коров отправили на штрафстоянку Видео: администрация Беслана

Рогатых отогнали на штрафстоянку. Городские службы будут держать их в специализированном загоне до тех пор, пока не явится владелец.

«Теперь хозяевам необходимо явиться, чтобы забрать свой скот. Им также предстоит оплатить штраф», – предупредили в администрации Беслана.

Также местные власти предупредили, что фермерам больше не стоит ждать снисходительности. Они несут ответственность за нарушение порядка в городе. Поэтому теперь всем, кто не следит за скотом, грозят строгие административные меры.

Ранее аналогичные меры потребовались администрации Сунжи в Ингушетии. Коровы и лошади устраивали в городе ночные рейды. Они переворачивали мусорные баки и разрывали пакеты, разнося отходы по дворам. Чтобы уберечь спокойствие местных жителей, администрация начала строительство штрафстоянки для скота на самовыгуле.

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