Волонтеры подарили коню вторую жизнь. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей «Пеликана»

В Ставрополе рассказали очередную историю спасенной жизни животного. Конь, который уже смотрел в глаза смерти, получил второй шанс на жизнь.

Вороной красавец уже стоял в очереди на убой. Счет шел на часы. Волонтеры, узнав о его судьбе, за считанные дни собрали нужную сумму.

Отправлять лошадей на скотобойни могут по разным причинам. Владельцы расстаются со скакунами из-за спортивной травмы, старости или сложного характера коня. Дело в крайне затратном содержании: мало кто решается оставить животное, которое не приносит пользы.

В Ставрополе спасли вороного коня за день до забоя Видео: соцсети «Пеликана»

Единственное спасение для таких лошадей – неравнодушные люди, которые могут их выкупить. Так случилось и с этим вороным красавцем. В последний день сердобольные зооволонтеры собрали нужную сумму на выкуп и транспортировку коня. Постоянное пристанище он нашел в приюте для животных в Ставрополе «Пеликан».

«Этот вороной красавчик вытянул счастливый билет! Теперь он счастливый парень, живёт свою лучшую беззаботную жизнь и проводит половину времени в играх с сородичами», – рассказали сотрудники центра.

Вороной конь теперь соседствует с другим скакуном с похожей судьбой. Его хозяева сдали его на скотобойню в Пензе за буйный нрав. Темпераментное животное пожалели и выкупили. Теперь он счастливо живет в собственном вольере, наслаждается свежей травой и не знает проблем.

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