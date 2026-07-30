Погибли, но не сдались: на Марухском перевале в КЧР нашли останки 13 красноармейцев

Останки красноармейцев захоронят с воинскими почестями. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии с воинскими почестями захоронят 13 красноармейцев. Их останки нашли поисковики на Марухском перевале - одной из самых кровопролитных точек обороны Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

Марухский перевал находится в западной части Карачаево-Черкесии, на границе с Абхазией. Его высота - почти 3000 метров. Именно здесь летом и осенью 1942 года развернулись ожесточённые бои за Кавказ. Немецкое командование считало захват перевалов ключом к Чёрному морю и Баку. В августе 1942 года части 1-й немецкой горнострелковой дивизии «Эдельвейс» предприняли штурм перевала, но наткнулись на ожесточённое сопротивление бойцов 808-го стрелкового полка 394-й стрелковой дивизии 46-й армии.

Советские солдаты держали оборону несколько месяцев. В условиях высокогорья, без нормального снабжения, в холоде и тумане, они сдерживали натиск отборных альпийских стрелков. Многие умирали не столько от пуль, сколько от обморожения и лавин. Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Малюга рассказывал корреспонденту «КП-Северный Кавказ» как немцы специально спускали лавины.

«На моих глазах целый отряд был засыпан лавиной, спровоцированной немцами. Заметив снеговую шапку, нависшую над ущельем, где шли бойцы, они начали обстрел. Из-под лавины тогда никто не выбрался», - говорил ветеран.

В горах Кавказа до сих пор находят следы тех страшных боев. Фото: сайт Музея защитникам перевалов Кавказа

Несмотря на адские трудности, красноармейцы отбивали атаки, переходили в контратаки и держали перевал до конца 1942 года. Потери были колоссальными. Немцы так и не смогли преодолеть этот рубеж. Марухский перевал стал для них непреодолимой стеной.

Останки 13 бойцов сейчас проходят молекулярно-генетическую экспертизу. А 9 октября, в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ бойцы будут захоронены в поселке Орджоникидзевском.

«Церемония захоронения состоится на территории музея-памятника защитникам перевалов Кавказа», - сообщили в правительстве республики.

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