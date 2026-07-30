Частичку мощей Марии Ясыни передали из монастыря, основанного княгиней на рубеже XII и XIII веков. Фото: Владикавказская епархия

Важное событие для всех православных произошло в Северной Осетии. Республика получила в дар частичку мощей удивительной женщины – аланской княжны Марии Ясыни (Шварновны), супруги великого князя владимирского Всеволода III Большое Гнездо.

Ковчег будет храниться во Владимирском храме. Фото: Владикавказская епархия

«Она была очень благочестива, заботилась о бедных, занималась благотворительностью, заклинала сыновей (их у нее было 8, а также 4 дочери – прим.) жить в любви и не устраивать междоусобиц. Пламенная вера Марии Аланской явилась светильником не только для ее детей, но и внуков и правнуков. РПЦ канонизированы трое ее детей: князь Владимирский Юрий, князь Черниговский Михаил и дочь Агафья. К лику святых также причислены: внук Александр Невский, внучка Феодора, правнук Даниил Московский. От последнего пошли Московские князья, ставшие русскими царями. Аланская кровь Марии текла в князьях Стародубцевых, Ромодановских и Пожарских, потомках ее младшего сына Ивана. Дмитрий Пожарский, спасший Россию от польских интервентов, также был потомком Всеволода и Марии в шестом колене», – писала в своих трудах доктор философских наук, профессор Тамара Дадианова.

Ковчег с частичкой святыни передал митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Сами мощи хранятся в Успенском Княгинином монастыре во Владимире, основанном по просьбе Марии Ясыни на рубеже XII и XIII веков.

В 20-х числах июля делегация из Осетии посетила Свято-Успенский монастырь во Владимире, где совершили молебен княгине Марии. Фото: Владикавказская епархия

«К сожалению, есть такие люди, которые говорят, что христианская история не имеет никакого отношения к Алании, к Осетии. Нет, дорогие мои! Некрещенную бы за себя русский князь бы не взял. Это важный пример свидетельства нашей глубокой христианской древности, которой нам подобает гордиться. Не только гордиться, потому что как в басне, и гуси гордились, что их предки Рим спасли, а подражать. Подражать, усиливать, укреплять и проповедовать своей жизнью слово Христово на нашей издревле освященной Аланской земле. Вот для чего святая Мария сюда пришла», – сказал архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим во время проповеди в храме равноапостольного князя Владимира в столице Северной Осетии, где теперь будет хранится ковчег с частичкой мощей Марии Ясыни.

КСТАТИ

Историк Николай Карамзин называл жену Всеволода III Большое Гнездо Марией Чешской, хотя ее аланское происхождение у большинства исследователей не вызывает сомнений. Ее прозвище Ясыня связано как раз с названием одного из аланских племен – ясами. Дело в том, что Мария Шварновна происходила из Зихии. Другое название этого района средневековой Алании – Кубанская Чехия. На Кавказе до сих пор распространены фамилии с этим корнем, а, например, в Южной Осетии есть населенный пункт Чех (по-грузински - Кехви).