Мащину расстреляли в упор из движущегося автомобиля. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по КЧР.

Бешеная скорость, визг колес и стрельба прямо на полном ходу по машине. Ночью 28 июля жители улицы Богатырёва города Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии проснулись под звуки блокбастера, происходившего прямо под их окнами. В соцсетях горожане задавали вопросы: что это было? Кого убили? Кого поймали?

Ответ появился спустя два дня, когда по горячим следам был задержан и арестован участник вооружённого нападения. Как рассказали в СК России по Карачаево-Черкесской Республике, в ночью на 28 июля трое мужчин на автомобиле догнали машину с тремя своими оппонентами и прицельно расстреляли их в упор из огнестрельного автоматического оружия прямо на ходу. Все из-за «ранее возникшего конфликта», как значится в материалах расследования.

Один из сидевших в этой машине мужчина погиб, двое ранены. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по КЧР.

«В результате преступных действий один из мужчин скончался, двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. После совершения преступления фигуранты скрылись с места происшествия», – говорится в сообщении республиканского следкома.

Дело сразу же передали во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии. В отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство и незаконного оборота оружия.

В результате совместной работы следователей управления и оперативников МВД по КЧР один из фигурантов был задержан по горячим следам. Двое других фигурантов успели скрыться и сейчас объявлены в федеральный розыск.

В КЧР задержали стрелявшего из автомата по машине с людьми

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу. Его сбежавших подельников ищут.

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