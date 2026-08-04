Стойкий запах гари разбудил жителей Ставрополя утром 4 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стойкий запах гари разбудил жителей Ставрополя утром 4 августа. Сообщения о неприятном запахе с улицы поступают из разных районов города. Жалобы приходят с юго-запада, севера, с улиц Кулакова, Ленина, Доваторцев, Космонавтов и других. Некоторые пишут, что неприятный запах чувствовался еще накануне вечером.

Горожане говорят: открыть окна в такой обстановке невозможно – смрад моментально проникает в квартиру. А учитывая высокую температуру на улице, в закрытом помещении без воздуха долго не протянешь: слишком жарко.

Пользователи делятся ситуацией в местных пабликах:

«У меня всю ночь воняло, пришлось закрыть окна. Утром опять открыла – и снова воняет гарью».

«Юго-западный район, пересечение Доваторцев и Космонавтов: вчера вечером и ночью был сильный запах гари. Думали, у нас что-то горит. Сегодня рано утром запах тоже чувствовался, но уже не такой интенсивный».

Жители 204-го квартала страдают больше остальных. По их словам, в их районе неприятный запах стал обыденностью:

«204-й квартал. Как вечер, дышать нечем: все жгут траву в частных домах при тридцатиградусной жаре. Даже в квартире находиться невозможно – смог проникает во все помещения. И это каждый вечер. Сегодня снова воняет».

Как сообщили в МЧС Ставрополья, причина запаха гари в краевой столице – горение стерни в селе Надежда Шпаковского округа.

«Из-за порывов ветра дым распространялся в сторону города и был заметен жителям юго-западной части Ставрополя».

Вечером 3 августа пять специалистов и одна единица техники отправились на место возгорания. К 4:30 горение на площади 50 гектаров было полностью ликвидировано. Пострадавших, уточнили в чрезвычайном ведомстве, нет.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru