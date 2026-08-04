Били об асфальт и хохотали: в Дагестане двух школьников поставили на учет за издевательство над котенком

Инцидент произошел во дворе дома №27 на 2-м Зеленом переулке Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В дагестанском Каспийске двое мальчиков жестоко расправились с котёнком. Издевательства засняла камера домофона. На кадрах видно, как ребята подбрасывают животное в воздух, а после, смеясь во весь голос, наблюдают за его мучениями. Котёнок жалобно скулит, пытается освободиться и убежать, но при ударе сильно пострадали лапы – передвигаться он не может.

Жестокое видео быстро распространилось в социальных сетях. Пользователи возмутились: как такое вообще возможно? Почему родители не объяснили детям, что издеваться над беззащитными животными нельзя?

«Я не могу смотреть это видео… Я не понимаю, что в голове у таких детей и почему они решили, что могут так поступать. Страшно жить в этом обществе»;

«Во дворах часто наблюдаю подобную картину. Родители сидят в телефонах, а дети издеваются над кошками. И это не про незнание, это про равнодушие. Лишь бы их ничего не отвлекало. Дите занято – и ладно».

Люди стали требовать привлечь детей к ответственности. На ситуацию оперативно отреагировали в МВД России по Дагестану.

Полиция выяснила, что инцидент произошел во дворе дома №27 на 2-м Зеленом переулке. Школьников и их родителей доставили в отдел по делам несовершеннолетних.

Детей поставили на профилактический учет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Родителям выписали административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Детей поставили на профилактический учет. Теперь инспекторы ПДН будут особенно внимательно следить за их поведением.

Основная проблема жестокого инцидента, говорит глава пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева, в том, что не только дети, но и родители даже не поняли, что произошедшее – плохо: «Они ведь просто игрались! Ничего плохого не хотели».

«Если в 8-10 лет ребёнок не знает, что удар о землю или падение с высоты – это травма или перелом, то либо его надо показать хорошему специалисту, либо вы родитель, который абсолютно безразличен к своему ребёнку. И ещё: если в 8-10 лет ребенок жесток с животными и безнаказан за содеянное, то в 14-16 он будет жесток уже с людьми», – пишет Гаяна Гариева.

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