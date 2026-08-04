В Дагестане продолжается ликвидация стай саранчи. Фото: Наталья НЕШУМОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Дагестан обрушилась саранча. Азиатская саранча заполонила поля Кизлярского района. Местные жители опубликовали страшное видео – на нем облако стаи вредителей настолько плотное, что оно закрывает солнце.

Как объяснили в минсельхозпроде Дагестана, стая азиатской саранчи прилетела с заповедных земель. Если на сельскохозяйственных полях есть возможность регулярно проводить профилактику вредителей, то охраняемые территории запрещено обрабатывать химикатами. Поэтому ежегодно республика сталкивается с атаками насекомых, вольготно живущих на территории природных заповедников.

На поля в Дагестане обрушилась стая азиатской саранчи

«3 августа, благодаря оперативной реакции специалистов на местах и оперштаба под председательством минсельхозпрода РД и филиала Россельхозцентра, в Кизлярском районе ликвидировали крупную стаю вредителя, прилетевшую из заповедных земель», – отчитались в пресс-службе минсельхозпрода Дагестана.

Сообщается, что борьба с вредителями продолжилась и утром 4 августа. Специалисты обработали очаги вредителей отравой. Для этого пришлось задействовать малую авиацию.

Как рассказали в ведомстве, на территории республики продолжат ликвидацию опасных насекомых. Как только специалисты фиксируют нападение саранчи, в ход идет спецтехника. Обработкой полей занимается авиация и опрыскиватели – специализированные грузовые машины, обрабатывающие поля в крупных масштабах.

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