«Говорили с речкой и таскали мусор»: вместо восхождения на Эльбрус москвичи попали в секту

Пара из Москвы решила взойти на Эльбрус, отработав волонтерами. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Семейная пара из Москвы отправилась на Эльбрус, но вместо заветной вершины они попали в организацию с жёсткой иерархией, эзотерическими ритуалами, контролем личной жизни и психологическим давлением. О том, как это было, блогер Настя рассказала в соцсетях.

«Этой весной мы с мужем решили совершить восхождение на Эльбрус. Я два года назад слышала, что это можно сделать бесплатно, если ты поработаешь волонтером в Приэльбрусье».

Настя с мужем нашли организацию, которая предоставляет такие услуги, изучили аккаунт – всё выглядело нормально. Купили билеты в один конец и улетели на Кавказ. Пара планировала провести в Приэльбрусье все лето, но с первых дней все пошло не так.

«Когда приехали на место, первое впечатление было, что нас привезли не в туристический лагерь, а на заброшенную стройку: везде какие-то камни, доски с гвоздями, кучи хлама. Поселили в купол, который организаторы назвали «люксом», при этом намекнули, что сделали одолжение, мол, могли бы и в палатке на улице спать», – говорит девушка.

На тот момент в лагере были и другие волонтеры, в том числе девушки. Всем нашлось дело.

«Работы здесь много и она очень хаотичная», – пишет в своих соцсетях Настя. В ролике «Как проходит день волонтера» она показывает, как шьет шторы, которыми занавешивали двухъярусные кровати, убирает территорию, моет посуду и холодильник, чистит берег реки, вместе с другими девушками «распушали» пуховики после стирки – разбивали сбившийся пух, проветривали и приводили в порядок вещи, которые вероятно, в дальнейшем будут сдаваться в аренду будущим восходителям.

Кроме этого для волонтеров проводили многочасовые собрания.

«Они же "порка", они же "лекции". Хвалили редко, зато критиковали постоянно. Объясняли, как нужно жить, что говорить, как думать. Мое любимое – это когда нам показывали видео, что вода все слышит и как с ней говорить. После этого было домашнее задание – сходить к речке поговорить с ней. И у тебя обязательно спросят: "А ты говорил с речкой?"», – вспоминает Настя.

По ее словам, в лагере контролировали не только поведение, но и круг общения. Участникам запрещали общаться с людьми за пределами группы, рассказывать, откуда они.

«Одной из наших девчонок-волонтёров нельзя было общаться с мужчинами», – рассказывает блогер своим подписчикам.

Настоящий альплагерь - это база для тренировок и безопасных восхождений. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдельная история – отношение к женщинам. Как говорит Настя, организаторы говорили, что женщины с Земли, а мужчины из космоса. Поэтому женские задачи – это копать землю, выравнивать дорогу, переносить тяжелые камни. При этом звучала мысль, что женщина должна как можно больше рожать и прислуживать мужчине. По словам блогера, организатор называл всех девушек своими жёнами.

«Мы старались это выдержать и думали: "Да ладно, потерпим еще немного". И на самом деле это очень опасная мысль, потому что, мне кажется, так остаются в этих организациях», – говорит девушка.

Однако с каждым днем положение становилось хуже. Как рассказывает Настя, еды давали мало, с каждым днём ограничений становилось больше. Обогреватели включали на минимум, приходилось спать под двумя одеялами. Но самым тяжёлым оказалось моральное давление.

«Когда каждый день тебе объясняют, кто ты и во что должен верить, когда ты начинаешь сомневаться в себе – это самое тяжёлое», – признаётся Настя.

Они продержались 24 дня, из них 17 трудовых. Уехали после того, как одна из девушек покинула лагерь – в тот момент поняли: дальше так нельзя.

История разлетелась по соцсетям. Подписчики разделились: одни благодарили за предупреждение, другие сомневались, третьи удивлялись, как вообще такое возможно.

Сама Настя в комментариях пояснила: сначала ничего не напрягало, работы было много, но они не из тепличных. А вот когда началась эзотерика, просроченная еда и тотальный контроль – стало ясно, что пора уезжать.

Подписчики блогера решили, что Настя просто не выдержала суровых условий. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Были и такие, кто решил, что москвичи просто не выдержали суровой жизни обычного альплагеря. Настя отвечала жёстко и чётко:

«В обычном альплагере занимаются совсем другим, не путайте».

На вопрос «почему не уехали сразу?» она ответила честно: было жаль потраченных денег, времени и сил. Долго готовились, настроились на восхождение. Думали, что смогут вытерпеть, что это временно. Что ещё немного – и всё наладится, их пустят на гору. Но в какой-то момент поняли – ждать больше нечего. Настя и её муж уехали. Но сколько ещё таких, кто поверит в «бесплатное восхождение» и останется говорить с речкой и мечтать о вершине, до которой никогда не дойдут.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru