Грызут друг друга и держат соседей в страхе: житель Ставрополя развел во дворе больше сотни псов – люди просят защиты у власти

В тихом бульваре Зеленая Роща люди уже третий год живут в аду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе, в тихом бульваре Зеленая Роща, люди уже третий год живут в аду. Их сосед Виталий устроил на своем участке нелегальный приют. В питомнике, по словам жителей района, живет около 150 собак. Животные голодают, постоянно выбегают за ограждение, пугают прохожих и мешают спать. Инстанции на жалобы отвечают отписками, а мужчина продолжает собирать новых питомцев, объясняя это состраданием и исключительно благими намерениями.

«КП-Северный Кавказ» пообщалась с соседом Виталия Александром.

Одна курица на 50 псов

Александр купил участок на улице Тверской в Октябрьском районе полгода назад. Мечтал построить дом, переехать сюда с семьей, жить спокойной размеренной жизнью. Но планы рухнули, когда он узнал, чем занимается его сосед.

Житель Ставрополя со 150 собаками держит в страхе жителей целого района Видео: Андрей Вертелецкий

«Я здесь всего полгода, но соседи говорят, что это длится уже три года. Он собирает собак по всему городу. Волонтёры тащат, он ездит по пунктам временного содержания, забирает животных, потому что уверен – там их убивают и сжигают. Всех забирает к себе».

Привозить животных – дело нехитрое, говорит Александр, а вот ухаживать за ними у соседа получается не очень. Своих питомцев Виталий кормит раз в день. Иногда и реже – раз в полтора-два дня. Обычно волонтеры приносят курицу, например, а хозяин кидает ее своре из 50 псов. Такое питание трудно назвать подходящим для собак. Ни о каком специальном корме в импровизированном питомнике и речи не идет. Столько денег у Виталия нет.

«Во время кормежки они от голода буквально грызут друг друга. Лайки перепрыгивают через забор и застревают горлом на ограде, висят, скулят. Ночью мы звоним хозяину, чтобы он их снял, пока они не задохнулись. Эти погибают – он новых приносит. И все они постоянно гавкают. Непрекращающийся лай стоит на всю улицу».

Животные голодают и постоянно выбегают за ограждение Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Огромная свора у школы

По словам Александра, самое страшное во всей этой ситуации то, что они постоянно выбегают за территорию двора.

Так, в мае этого года рано утром, когда дети шли на занятия, из питомника вырвались сразу десятки псов. Рядом – детская площадка и школа.

«Мы позвонили в 112, нас соединили с полицией, где нам ответили: “Мы не занимаемся отловом”. Я спросил: “А нам что делать? Тогда идите детей охраняйте”. Мне сказали: “Не грубите”».

Участковый приехал только через полтора часа – после девяти утра. Соседи дали показания. На этом всё закончилось. Никакого наказания хозяин собак не понес – за два дня собрал всех своих (и не только) собак обратно по району и загнал на участок.

Отписки и никаких подвижек

Соседи много раз писали коллективные жалобы. Письма уходили в администрацию, МВД, прокуратуру. В ответ люди получали отписки.

«Приезжала съемочная группа местного телевидения, в репортаже показали, как собаки бегают по району. А человек из администрации говорит: нарушений нет, у него есть забор. И всё. Только после вмешательства прокуратуры ветеринария оштрафовала его за плохое содержание по статье 8.52 КоАП. А до этого они писали, что у него всё хорошо, собаки привиты, вольеры построены».

На днях прошел суд. Приезжали полицейские, засняли, что творится на улице ночью: как собаки не дают людям спать, гавкают безостановочно. В итоге: полторы тысячи рублей штрафа.

Проблема гораздо серьезнее соседского дискомфорта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Вы представляете, полторы тысячи рублей?! Это же просто смешно. Никакой пользы от этого штрафа нет. Ситуация никак не изменилась. Собаки как бегали, так и бегают. Как лаяли, так и лают».

Сейчас жители улицы подали новый иск. Первое заседание уже прошло, судья привлекла третьих лиц – администрацию и ветеринарию. Но пока наш собеседник Александр снимает жильё, потому что в свой собственный дом с детьми въезжать боится. Мало ли что может случиться.

«Бомба замедленного действия»

Особенно остро Александр и остальные жители Зеленой Рощи ощущают страх перед соседом и его питомцами, когда вспоминают трагедию, произошедшую в Ставрополе в феврале 2025 года. Больше года назад весь город прощался с третьеклассницей Вероникой, которую насмерть загрызла стая собак на Чапаевке. Девочка гостила у бабушки, когда на неё напали псы, которые, кстати, тоже были не совсем бездомными. Все они обитали у местной жительницы бабы Аллы, условия которой очень схожи с условиями Виталия.

Обстановку в районе Зеленой Рощи прокомментировал Андрей Вертелецкий, эксперт Народного фронта в Ставропольском крае. По его словам, проблема гораздо серьезнее соседского дискомфорта.

«Необходимо менять "правила игры", обновлять законодательную базу. Чтобы можно было признать приют приютом, чтобы появился эффективный инструмент борьбы с подобными "передержками" в частном дворе. Очевидно, что проблема здесь глубже, чем просто чьи-то заблуждения про ПВС или соседский дискомфорт. Такое количество собак во дворе – это «бомба замедленного действия», а значит, новая трагедия – только вопрос времени. Пока наказание будет только за шум, а не за количество собак».

Ночью хоронит в лесу, днем привозит новых

Сам Виталий, говорят соседи, не работает. Живет с пожилыми родителями. Люди полагают, что всю их пенсию мужчина спускает на своих псов. Отец Виталия, кстати, раньше собирал кошек, выхаживал их и оставлял у себя. В какой-то момент их насчитывалось около 70. Теперь эстафету перенял сын – только «спасать» решил собак.

«Несколько лет назад он впал в кому. А как вышел из неё, так сразу стал заниматься “благими делами”. Он публично говорит, что раз в неделю хоронит умерших собак в лесу. Когда мы пытаемся с ним поговорить, он заявляет, что у него траур, и просит не беспокоить».

Интересно, что «волонтёры», по словам Александра, проходят мимо и в шутку спрашивают: «Как вы с ним живете?». Но при этом продолжают привозить еду и поддерживать деятельность, которую соседи называют жестокой и незаконной.

Собаки пугают прохожих и мешают спать соседям Видео: Андрей Вертелецкий

Сам же Виталий в разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» назвал себя волонтером и спасителем животных. Он заявил, что в Ставрополе у него живет всего 23 собаки, а остальные 115 псов обитают на его «личной ферме» за городом.

«Я к ним практически каждый день езжу. Вот, только что оттуда вернулся. Каждую собачку покормил и поцеловал».

По словам Виталия, соседи ополчились на него из-за личной неприязни, а еще – они люди злые и животных им не жалко.

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