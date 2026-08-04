10 тысяч за Билана на экране? Фанаты требуют вернуть деньги после шоу артиста в Москве

Фанаты артиста приехали ради этого события из самых дальних уголков нашей страны Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Любимец публики, певец из КЧР Дима Билан, подвергся шквалу критики после своего масштабного шоу в Москве. На концерт пришли около 35 тысяч человек. Фанаты артиста приехали ради этого события из самых дальних уголков нашей страны, но насладиться творчеством получилось не у всех. Виной тому – интерактивный подиум высотой шесть метров, на котором и происходило основное действо.

Поклонники, купившие билеты на танцпол (за 10 тысяч рублей, кстати), не увидели ровным счетом ничего. Они наблюдали за Биланом только на больших экранах. С таким же успехом они могли бы посмотреть выступление дома, на диване. Сцена была настолько больших размеров, что все происходящее на ней фанаты разглядеть не смогли.

Певец из КЧР Дима Билан отреагировал на критику концерта в Москве Видео: соцсети

«А фан-зона была какой-то шуткой! Когда пришел на концерт Билана, чтобы ощутить энергетику вживую, но увидел только ледяную стену из "Игры престолов"»;

«Мне кажется, деньги людям из фан-зоны нужно либо вернуть, либо подарить новый билет на другой концерт. Нормальный обзор был, видимо, только с верхних трибун. Модный показ или концерт на горе мы не покупали. Это мой первый концерт, и я ушла через 40 минут»;

«Было вообще не понятно, где был сам Билан. Сцена – -1000/10. Такого мы еще не видели»;

«Ладно москвичи, и то неприятно было некоторым. Но давайте подумаем о тех, кто приехал. Некоторые откладывают деньги, чтобы увидеть любимого артиста, приезжают заранее. И что они видят: огромную, высоченную стену. И в надежде ждут, что это какая-то декорация и, может быть, она спустится вниз, но нет».

Поклонники, купившие билеты на танцпол, не увидели ровным счетом ничего Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сам же артист извинений зрителям не принес, а назвал выступление первым инновационным концертом такого масштаба, который не организовывал еще никто из артистов ни в России, ни за рубежом.

«У любого нового формата есть свои особенности. Сложные технологичные решения не всегда сразу работают идеально и подразумевают определенные риски. Но именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие. Мы обязательно внимательно разберем все моменты и найдем решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон», – написал артист в своих соцсетях.

Певец также добавил, что переживает из-за случившегося не меньше зрителей.

За этот свой пост Билан тоже подвергся хейту. Народу не понравились формулировки, и люди задались вопросом: а вернут ли деньги тем, кто весь концерт пялился на подиум. И если это был эксперимент, говорят подписчики, тогда билеты в фон-зону должны были стоить одну тысячу, а не 10.

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