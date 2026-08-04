10 тысяч за Билана на экране? Фанаты требуют вернуть деньги после шоу артиста в Москве

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Любимец публики, певец из КЧР Дима Билан, подвергся шквалу критики после своего масштабного шоу в Москве. На концерт пришли около 35 тысяч человек. Фанаты артиста приехали ради этого события из самых дальних уголков нашей страны, но насладиться творчеством получилось не у всех. Виной тому – интерактивный подиум высотой шесть метров, на котором и происходило основное действо.
Поклонники, купившие билеты на танцпол (за 10 тысяч рублей, кстати), не увидели ровным счетом ничего. Они наблюдали за Биланом только на больших экранах. С таким же успехом они могли бы посмотреть выступление дома, на диване. Сцена была настолько больших размеров, что все происходящее на ней фанаты разглядеть не смогли.
Видео: соцсети
«А фан-зона была какой-то шуткой! Когда пришел на концерт Билана, чтобы ощутить энергетику вживую, но увидел только ледяную стену из "Игры престолов"»;
«Мне кажется, деньги людям из фан-зоны нужно либо вернуть, либо подарить новый билет на другой концерт. Нормальный обзор был, видимо, только с верхних трибун. Модный показ или концерт на горе мы не покупали. Это мой первый концерт, и я ушла через 40 минут»;
«Было вообще не понятно, где был сам Билан. Сцена – -1000/10. Такого мы еще не видели»;
«Ладно москвичи, и то неприятно было некоторым. Но давайте подумаем о тех, кто приехал. Некоторые откладывают деньги, чтобы увидеть любимого артиста, приезжают заранее. И что они видят: огромную, высоченную стену. И в надежде ждут, что это какая-то декорация и, может быть, она спустится вниз, но нет».
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сам же артист извинений зрителям не принес, а назвал выступление первым инновационным концертом такого масштаба, который не организовывал еще никто из артистов ни в России, ни за рубежом.
«У любого нового формата есть свои особенности. Сложные технологичные решения не всегда сразу работают идеально и подразумевают определенные риски. Но именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие. Мы обязательно внимательно разберем все моменты и найдем решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон», – написал артист в своих соцсетях.
Певец также добавил, что переживает из-за случившегося не меньше зрителей.
За этот свой пост Билан тоже подвергся хейту. Народу не понравились формулировки, и люди задались вопросом: а вернут ли деньги тем, кто весь концерт пялился на подиум. И если это был эксперимент, говорят подписчики, тогда билеты в фон-зону должны были стоить одну тысячу, а не 10.
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