Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Всесторонняя помощь семье, создание условий для того, чтобы на Ставрополье рождалось как можно больше детей, - важнейшее направление работы правительства региона.

Край последовательно взял курс на поддержку многодетности. Благодаря национальному проекту «Семья», цель которого - обеспечить к 2030 году в стране устойчивый рост рождаемости, региональным проектам «Многодетная семья» и «Поддержка семьи», а также краевому закону «О мерах, направленных на повышение рождаемости в Ставропольском крае в 2025 - 2027 годах» работа по поддержке семей с детьми получила новый импульс.

В регионе действует целый комплекс мер поддержки: ежемесячные и единовременные выплаты, субсидии, компенсации и социальные услуги. Все они доказали свою эффективность: если в 2014 году в крае проживало 28 тысяч многодетных семей, то в 2025 году их число выросло до 52 тысяч, а общее количество детей, воспитывающихся в них, достигло почти 177 тысяч.

Финансирование идет из федерального и краевого бюджетов - в этом году на поддержку семей с детьми предусмотрено почти 46 миллиардов рублей, из которых более 5 миллиардов - средства краевого бюджета.

Важно, что особенностью региональных мер поддержки является адресность и независимость от доходов семьи.

Ориентир на молодежь

Особое внимание уделяется студенческим и молодым семьям. Более полутора лет на Ставрополье активно используется так называемое «демографическое меню» - пакет новых мер поддержки, предложенных правительством РФ. Из десяти возможных направлений наш регион выбрал восемь, ориентированных в первую очередь на молодежь. Среди них как финансовые выплаты, так и услуги натурального характера.

В текущем году на реализацию этих мер предусмотрено свыше 523,3 миллиона рублей. Суммарно молодая семья может получить до 300 тысяч рублей в течение года только по линии министерства труда и социальной защиты населения.

Среди ключевых выплат - единовременная помощь беременным студенткам в размере 100 тысяч рублей. Причем с этого года ее могут получать студентки не только очной, но и очно-заочной формы обучения. За шесть месяцев нынешнего года выплаты получили 256 будущих мам.

- Еще одна новая мера - единовременная выплата 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье, где обоим родителям не больше 35 лет и они учатся в вузе или ссузе. Выплата положена независимо от других пособий и может быть получена на каждого ребенка при рождении двойни или тройни, - рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения. - За шесть месяцев нынешнего года выплаты получили 12 студенческих семей.

Кроме того, в крае успешно работает система помощи молодым родителям, получающим образование. Так, в Ставропольском государственном медицинском университете, в Северо-Кавказском федеральном университете, на базе Ставропольского государственного педагогического института (в головном вузе и его филиалах в Буденновске, Ессентуках и Железноводске), в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте и других вузах и ссузах организованы группы кратковременного пребывания для детей в возрасте до трех лет. Воспользоваться их услугами могут студенты, аспиранты и молодые преподаватели.

Группа присмотра за детьми. Фото: Ипатовский МО

Организованы группы в двух форматах. Комнаты матери и ребенка предназначены для грудничков: здесь можно приготовить или разогреть детское питание, провести гигиенические процедуры. Группы кратковременного пребывания работают для детей постарше: на время учебных занятий студенты могут оставить там своих детей под присмотром опытного квалифицированного воспитателя. Одновременно там могут находиться не более пяти человек, среднее время пребывания ребенка составляет четыре часа.

Помещения оборудованы современными игровыми и развивающими материалами, отвечающими требованиям безопасности, а распорядок дня адаптирован под возрастные особенности детей.

Все это позволяет студентам-родителям не прерывать обучение, создавая среду, в которой родительство и получение образования не противостоят, а гармонично дополняют друг друга.

Помимо этого, по поручению губернатора Владимира Владимирова в крае модернизирована система пунктов проката предметов первой необходимости для детей до двух лет.

Сейчас такие пункты работают на базе 35 организаций социального обслуживания. Перечень предметов включает коляски, кроватки, автокресла, манежи, ходунки, шезлонги, видеоняни и другое. Услуга предоставляется бесплатно, независимо от дохода семьи, на срок до достижения ребенком двух лет.

- Поддержка молодых мам, которые совмещают учебу и ожидание ребенка, - одна из приоритетных задач в рамках краевой демографической политики. Продолжаем эту работу в рамках поручений губернатора и национальных проектов, направленных на поддержку рождаемости и семей с детьми, - отметила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

Комплексная поддержка

К каждом муниципалитете Ставропольского края успешно работают группы кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет, так называемая «социальная няня».

Воспользоваться услугой как в самом центре, так и на дому могут многодетные, студенческие, неполные и молодые семьи. Оставить ребенка можно до трех раз в неделю, продолжительностью до четырех часов.

В группах есть все необходимое для комфорта и развития малышей: видеоняня, удобная мебель, манеж, игрушки, коляска. Квалифицированные няни организуют досуг с учетом возраста и индивидуальных потребностей каждого ребенка.

Также с этого года расширена компенсация 50 процентов стоимости обучения для многодетных семей. Раньше она предоставлялась только на одного ребенка, теперь - на каждого, кто учится на платной основе. Дети могут обучаться в средних и высших учебных учреждениях, а также на всех формах обучения: бакалавриат, магистратура, ординатура, аспирантура. За шесть месяцев нынешнего года компенсацию получили 1543 многодетных семьи.

- Если мы можем помочь родителям сохранить часть семейного бюджета, а ребятам получить качественное образование и профессию, значит, эту работу будем продолжать, - говорит глава края Владимир Владимиров.

А для семей, нуждающихся в репродуктивной помощи, предусмотрено бесплатное прохождение подготовительного этапа ЭКО, включая генетические и гормональные исследования, не входящие в систему ОМС.

- Мы поддерживаем семьи комплексно: от выплат до реальных помощников - няни, проката вещей, комнат для мам. Это помогает молодым людям строить семейное счастье на родной земле, - говорит заместитель министра труда и соцзащиты населения края Людмила Шагинова.

Про соцконтракт и не только

Помимо новых демографических мер, в крае действуют и традиционные формы поддержки семей с детьми.

Самой массовой мерой остается единое пособие. В этом году его получают почти 127 тысяч заявителей на более чем 256 тысяч детей. На выплаты направлено 14,5 миллиарда рублей.

В мае вступили в силу изменения: семьям, которым ранее было отказано в пособии из-за превышения дохода не более чем на 10 процентов, пособие может быть назначено повторно автоматически. Размер выплаты составит 50 процентов от детского прожиточного минимума - 8267 рублей.

Еще одна мера - ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям на каждого ребенка до 23 лет. Сейчас ее получают более 45 тысяч семей, ее размер составляет 899,35 рубля.

Ежегодная компенсация на приобретение школьной и спортивной формы и принадлежностей выплачена почти 17 тысячам семей на 34,5 тысячи детей-школьников, сумма - 6200,67 рубля на каждого.

Также один из родителей в многодетной семье освобождается от уплаты транспортного налога на автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил.

Семьи с детьми могут рассчитывать на государственную социальную помощь через социальный контракт. В нынешнем году на Ставрополье на эти цели выделено более 1,1 миллиарда рублей, планируется заключить 4516 контрактов. Уже подписано 2119, из них 1287 - с семьями, имеющими детей, в том числе с 408 многодетными семьями. Наиболее популярны контракты на открытие собственного дела, поиск работы и ведение личного подсобного хозяйства.

Соцконтракт дает шанс тем, кто хочет и готов трудиться. Фото: Советский МО

Так, многодетная мама из станицы Зольской Кировского округа решила открыть собственное дело. Идею поддержал муж, участник спецоперации.

Женщина заключила соцконтракт и открыла на дому цех по производству полуфабрикатов. На полученные от государства 350 тысяч рублей купила морозильную камеру, тестомес, электромясорубку, фаршемешалку, пельменный аппарат и посуду. Окончила курсы поварского дела и теперь делает пельмени, вареники и фарш.

- У меня четверо детей, младшему еще семь, и работать на дому для меня - оптимальный вариант. Так я могу и заработать, и присмотреть за детьми, приучить их к делу. Спасибо соцконтракту! - поделилась женщина.

А многодетный отец из Зеленокумска благодаря соцконтракту не только освоил профессию, но и открыл свое дело.

По состоянию здоровья мужчине пришлось уйти с работы, однако сдаваться и терять доход глава семьи не собирался. В марте этого года он заключил социальный контракт на 340 тысяч рублей, выучился на мастера по установке дверей и запустил собственное дело.

Сегодня у него очередь из клиентов, стабильный заработок и любимая профессия, в которой он видит свое будущее.

Мужчина признается, что поддержка государства стала той самой точкой опоры, которая позволила не просто удержаться на плаву, а уверенно шагнуть вперед.

- Смысл программы как раз в этом - дать шанс тем, кто готов трудиться, - говорит он.

Благодаря соцконтракту открыть собственное дело смогла и жительница Минеральных Вод, мать двоих детей. Женщина успешно защитила бизнес-план, убедила экспертов в актуальности своего проекта и занялась производством бытовой химии по франшизе.

Полученные 350 тысяч рублей пошли на закупку оборудования и приобретение технологических карт.

Выбранная спецификация предусматривает выпуск средств первой необходимости: линейки для мытья посуды и полов. Продукция подходит не только для дома, но и для гостиниц, медицинских учреждений, общепита. Компоненты соответствуют ГОСТу, сам продукт - полностью отечественный. Останавливаться на достигнутом женщина не собирается. Соцконтракт обеспечил для нее старт, и теперь она хочет развивать производство других продуктов.

- Ключевая цель регионального проекта «Многодетная семья (Ставропольский край)» - увеличение до 2030 года включительно количества многодетных семей на 15%. Регион, опираясь на федеральную поддержку, реализует последовательную и финансово обеспеченную стратегию. Акцент на многодетные семьи, адресные инструменты вроде социального контракта и поддержка семьи формируют прочный фундамент для достижения главной цели - устойчивого демографического роста, - говорит министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

КОНКРЕТНО

Узнать обо всех положенных мерах поддержки можно несколькими способами:

- лично обратиться в орган соцзащиты или учреждение соцобслуживания по месту жительства;

- зайти на официальный сайт министерства труда и соцзащиты края (разделы «Многодетная семья», «Меры поддержки многодетных семей», «Социальная поддержка семей, имеющих детей»);

- подписаться на страницы министерства в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»;

- позвонить в единый контакт-центр по телефону 8 (8652) 315-700.

Для личного приема при себе необходимо иметь паспорт, свидетельства о рождении детей, сведения о регистрации и реквизиты банковского счета.